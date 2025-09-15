Trump anuncia que EE.UU. destruyó otra embarcación procedente de Venezuela

El presidente Donald Trump informó este lunes que las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo “un SEGUNDO Ataque Cinético” contra una embarcación que, según él, transportaba narcóticos desde Venezuela hacia Estados Unidos.

“El ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate”, afirmó el mandatario en una publicación en Truth Social en la que agregó el video de la destrucción de la pequeña embarcación.

Agregó que “ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido” y detalló que la operación se desarrolló en aguas internacionales.

En su mensaje, el presidente aseguró que la acción se realizó “bajo mis órdenes” en el área de responsabilidad del Comando Sur y que los objetivos eran “cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos”.

En su declaración, Trump describió a las organizaciones responsables como una “amenaza para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de EE.UU.”

El presidente calificó la droga como “¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A LOS ESTADOUNIDENSES!” y alertó: “¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR ESTADOUNIDENSES, ¡LO ESTAMOS CAZANDO!”.

Tensión creciente

Estados Unidos abatió la primera embarcación procedente de Venezuela el 2 de septiembre que, según las autoridades de Washington, llevaba droga y a once presuntos integrantes de la banda venezolana Tren de Aragua.

El régimen de Nicolás Maduro ha negado esas acusaciones y calificó el ataque de inaceptable.

Este segundo golpe ocurre en medio de una escalada de tensiones entre Washington y Caracas, tras el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe con la misión declarada de combatir el narcotráfico.

La Administración Trump sostiene que Maduro encabeza lo que denomina el “Cártel de los Soles” y ha ofrecido una recompensa de $50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del líder del chavismo.

Maduro dijo este lunes, antes del anuncio de Trump, que las vías de comunicación con Estados Unidos están “rotas” y aseveró que su régimen está ahora “más preparado” en caso de que se desencadene un enfrentamiento armado.

El domingo, el presidente de EE.UU. dejó la puerta abierta a un ataque dentro de Venezuela: “Veremos qué pasa”, dijo.

Con información de EFE.

