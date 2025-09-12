María Corina Machado a los venezolanos: “Todo va a estar bien, el chavismo se acabó”

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, apareció este viernes en un video difundido en sus redes sociales para transmitir un mensaje de calma a los venezolanos desde la clandestinidad en la que se encuentra desde hace un año, y en medio del amplio despliegue estadounidense en el Caribe.

“Ten confianza, todo va a estar bien, esto (el chavismo) se acabó”, dijo, y urgió a los ciudadanos a no responder al llamado oficial para alistarse en la Milicia.

Machado, que no ha vuelto a aparecer públicamente desde enero —cuando encabezó una protesta en defensa del triunfo opositor de Edmundo González en 2024—, definió la convocatoria gubernamental como un intento de apariencia.

“Te roban, te engañan, te humillan y ahora pretenden que tú salgas a defenderlos. A ellos solo les queda el miedo”, afirmó en el mensaje.

La dirigente denunció que la cúpula chavista ya no puede ocultar su “angustia y desesperación” y que las fisuras internas se han vuelto evidentes.

“Saben que las grietas se convirtieron en troneras”, sostuvo, en un llamamiento que mezcla consuelo para sus seguidores con una exhortación a la desobediencia civil frente a la movilización militar promovida desde el Ejecutivo.

La reacción del chavismo a la presión estadounidense

El jueves, el ministro de Interior Diosdado Cabello declaró que ha llegado la hora de “la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso”, en referencia a Estados Unidos, al que el régimen acusa de presionar militarmente.

Maduro, por su parte, advirtió que quienes pidan la invasión serían “juzgados” y anunció jornadas de debate sobre la preparación para “pasar a la lucha armada”.

En agosto, el régimen realizó un supuesto alistamiento presencial de “fuerzas milicianas” que, según cifras oficiales, registró 8,2 millones de participantes. Además, se activó una inscripción “permanente” de forma virtual para ampliar los registros.

Machado afirmó que el objetivo del chavismo es “aparentar fuerza” y obligar a la población a defender a quienes, en su opinión, están “desmoronándose”.

