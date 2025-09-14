El chavismo acusa a EE.UU. de realizar vuelos de inteligencia diarios contra Venezuela

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este domingo que Estados Unidos realiza vuelos de inteligencia contra el país, en un contexto en el que aseguró que el presidente Donald Trump quiere justificar un “plan de amenaza militar y de intervención” para sacar a Nicolás Maduro del poder.

En una rueda de prensa, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, afirmó que “siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del Ejército de los Estados Unidos” en el Caribe.

Pero, añadió, pasaron de un patrón diurno al nocturno y de madrugada y a “triplicar, en agosto, las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela”. “En septiembre, todos los días. Anoche, aviones de inteligencia, tanqueros que suministran combustible en pleno vuelo”, indicó.

El jefe militar señaló que Estados Unidos atraviesa la “región de información de vuelo” venezolana y en “la mayoría de las veces violan las normas operacionales porque no notifican su plan de vuelo, pudiendo esto ocasionar accidentes aéreos”.

Asimismo, mencionó varios tipos de aviones que han identificado, como el Boeing RC-135, que está diseñado para “recopilar y procesar información en tiempo real” y “su alcance llega a territorio venezolano” mediante, subrayó, “sistemas de inteligencia, electrónica y de señales, radares, cámaras, sensores avanzados”.

“Son aviones que están haciendo inteligencia y nosotros lo sabemos. ¿Inteligencia para qué? Ellos sabrán, nosotros estamos haciendo nuestros procesos de inteligencia interna”, anticipó.

“Estamos preparados”

“Estamos preparados. Ante cada vuelo tenemos una acción de manera individual o de manera colectiva. Sabemos lo que están haciendo. Sabemos el despliegue que tienen en el mar Caribe, con toda la intención de sembrar una guerra”, aseguró.

A su juicio, este despliegue “anda buscando un incidente” para que Venezuela caiga en “el juego de la provocación” y permita a Estados Unidos “escalar con legitimidad” en el “conflicto militar y producir la agresión” que están “anunciando desde hace un mes”.

Estados Unidos mantiene desplegados, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero el régimen de Maduro considera esto como un intento de propiciar un cambio político en el país.

Este sábado, el régimen de Venezuela aseguró que un “destructor” estadounidense “desplegó dieciocho efectivos con armas largas” y ocupó este viernes la embarcación, donde iban “nueve humildes pescadores” que se encontraban en la “Zona Económica Exclusiva venezolana”.

