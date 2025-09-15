Trump enviará la Guardia Nacional a Memphis por considerar que es más peligrosa que Ciudad de México

El presidente Donald Trump firmó una orden para enviar a la Guardia Nacional a Memphis. Con el propósito de combatir el crimen, tomará el control federal de la seguridad en la ciudad de Tennessee, la cual calificó como “cuatro veces” más peligrosa que la Ciudad de México.

La iniciativa del mandatario contó con el respaldo del gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, quien se encontraba en la Oficina Oval y agradeció la intervención de las agencias federales como el FBI, DEA e ICE que tendrá agentes en las calles de Memphis, según confirmó la Casa Blanca.

“Replica de nuestros esfuerzos aquí”

Hasta el momento, no detallaron con exactitud la fecha del despliegue. Aunque sí confirmó que el objetivo será erradicar el crimen como en Washington, D.C. donde sigue desplegada la Guardia Nacional y aseguran que los índices de criminalidad se redujeron a niveles casi inexistentes.

“Este grupo de trabajo será una réplica de nuestros extraordinarios esfuerzos aquí”, indicó el republicano sobre el Distrito de Columbia. “Y verán que es prácticamente lo mismo”, añadió.

Trump declaró que decidió esta acción porque considera que Memphis es un lugar sumamente peligroso, señalando que es mucho más que México.

“Más probabilidades de ser asesinado en Memphis que en Ciudad de México”

“Una persona tiene cuatro veces más probabilidades de ser asesinada en Memphis, hoy que en Ciudad de México”, fueron las palabras de Trump, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

“Y ya saben, Ciudad de México no es precisamente un paseo”, concluyó el mandatario para cerrar su comparación entre la criminalidad de Memphis con la de la capital mexicana, reportó EFE.

La Casa Blanca compartió en las redes sociales que la tasa total de criminalidad de Memphis era más alta que el promedio nacional y sugirió que la tasa había aumentado desde el año pasado, contradiciendo las tendencias nacionales, publicó The Associated Press.

Disminución en la tasa de delitos

“No pedí la Guardia Nacional y no creo que sea la manera de reducir la delincuencia”, dijo el alcalde de Memphis, Paul Young, en una conferencia de prensa el viernes pasado.

La policía de Memphis informó recientemente que existía una disminución en todas las categorías de delitos durante los primeros ocho meses de 2025, en comparación con el mismo período en años anteriores, como en 2023, cuando la ciudad estableció un récord con más de 390 homicidios.

Con información de EFE y AP

