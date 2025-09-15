Trump advierte que “vigilará” Nueva York tras respaldo de Hochul a Mamdani

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que “Washington estará vigilando muy de cerca” la situación en Nueva York, luego de que la gobernadora demócrata Kathy Hochul anunciara su respaldo al candidato Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de la ciudad.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump calificó a Mamdani como un “comunista del medio” y tachó la decisión de Hochul como “bastante impactante y muy perjudicial para la ciudad de Nueva York”.

“Cómo es posible que algo así ocurra? Washington estará vigilando esta situación muy de cerca. ¡No hay razón para malgastar dinero!”, escribió.

El respaldo de Hochul se hizo público el domingo a través de un artículo de opinión en The New York Times, donde la gobernadora defendió su apoyo pese a diferencias previas.

“Zohran Mamdani y yo nos enfrentaremos con valentía a la agenda extrema del presidente, con urgencia, convicción y la actitud desafiante que define a Nueva York. Y nunca debemos permitir que el Sr. Trump controle nuestra ciudad como el rey que quiere ser”, señaló.

El gesto de Hochul fue recibido como un paso hacia la unidad del Partido Demócrata, tras semanas de presiones internas para que fijara posición.

Mamdani, que sorprendió al vencer en las primarias demócratas al exgobernador Andrew Cuomo —ahora aspirante independiente—, agradeció el apoyo.

“Espero luchar junto a ella para continuar su trayectoria de devolver dinero a los neoyorquinos y construir una ciudad de Nueva York más segura y fuerte”, escribió en X.

