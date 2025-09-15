Trump acusa a Venezuela de enviar pandilleros y narcotraficantes a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este domingo a Venezuela de ser responsable del envío de pandilleros, narcotraficantes y drogas hacia su país, calificando esta situación como “inaceptable”.

“ Venezuela nos está enviando pandilleros, narcotraficantes y drogas. Es inaceptable”, afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa en Nueva Jersey antes de partir hacia Washington.

“No nos gusta lo que Venezuela nos está mandando: ni sus drogas ni sus pandilleros. No nos gusta, no nos gusta nada”, insistió.

Los señalamientos se producen en un momento de fuerte tensión entre el régimen de Nicolás Maduro y Washington por el despliegue de ocho buques militares y un submarino estadounidense en el mar Caribe, en una operación que la Casa Blanca justifica como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Días atrás, las autoridades estadounidenses informaron sobre el ataque a una lancha que, según afirmaron, transportaba drogas y a 11 presuntos integrantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

El régimen chavista negó esa versión, rechazó la acción militar y acusó a Estados Unidos de agredir a su soberanía. Y, aunque aseguró que el video del hecho fue creado por inteligencia artificial, las autoridades venezolanas ahora reconocen que sí ocurrió.

Trump defendió la legitimidad de la operación al ser consultado por su legalidad y señaló que lo verdaderamente ilegal es “que 300 millones de personas murieran el año pasado por drogas”.

En respuesta, el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López denunció que Estados Unidos ejecuta vuelos de inteligencia sobre el país y advirtió que se trata de una estrategia para justificar un “plan de amenaza militar e intervención” con el objetivo de desplazar a Maduro.

El régimen acusó a un destructor estadounidense de interceptar a nueve pescadores en la Zona Económica Exclusiva, y como respuesta ordenó la movilización de buques, el alistamiento de millones de milicianos y el refuerzo militar en cinco regiones costeras.

