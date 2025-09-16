Conmebol anuncia novedoso cambio en el VAR en Copa Libertadores y Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) comunicó la implementación del anuncio en vivo de las decisiones del VAR en los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana.

Ahora el árbitro principal de cada encuentro explicará en directo la determinación adoptada tras consultar el sistema de videoarbitraje, tanto para quienes asistan a los estadios como para las audiencias que sigan las transmisiones alrededor del continente.

El nuevo procedimiento ya se había puesto a prueba durante la final de la CONMEBOL Recopa 2024, realizada en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (Fluminense le ganó a Liga de Quito).

“Con esta innovación, el árbitro principal explicará en vivo, tanto al público en el estadio como a los millones de aficionados que siguen las transmisiones, la decisión tomada luego de una revisión VAR. Una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación”, explicó la Conmebol mediante un comunicado.

⚠️🏆 A partir de hoy, CONMEBOL comunicará EN VIVO EN EL ESTADIO las decisiones arbitrales tras revisión en el VAR, tanto en Libertadores como en Sudamericana.



¿Opiniones? ⁉️ pic.twitter.com/Gve7W3D3da — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 16, 2025

Apunta a fortalecer la transparencia

Según informó el organismo, la introducción del Referee’s Announcement of VAR Decisions apunta a fortalecer la transparencia, acercar el juego a los seguidores y transmitir confianza sobre cada resolución arbitral.

La iniciativa fue aprobada tanto por la International Football Association Board (IFAB) como por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), avalando su aplicación formal en los próximos compromisos del fútbol sudamericano.

La medida representa un nuevo avance en el proceso de modernización impulsado por la CONMEBOL. El anuncio detalla que los árbitros informarán, mediante un micrófono adaptado, la naturaleza de la revisión realizada y el motivo de la decisión, permitiendo que el público conozca las razones detrás de interpretaciones complejas o definiciones polémicas.

Comunicado de la Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) da un nuevo paso histórico en su compromiso con la transparencia y el desarrollo del arbitraje sudamericano.

Tras haberse utilizado con éxito en la Final de la CONMEBOL Recopa 2024 en el estadio Maracaná, la herramienta del Referee’s Announcement of VAR Decisions (anuncio en vivo de las decisiones del VAR) será implementada por primera vez a partir de los Cuartos de Final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana.

Aprobado por la IFAB y la FIFA, este procedimiento representa un nuevo hito para el arbitraje del continente y refleja el espíritu de modernización que guía a la CONMEBOL en todos sus torneos.

Los Cuartos de Final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana se disputarán entre el 17 y el 26 de septiembre de 2025, siendo el escenario perfecto para que esta herramienta comience a aplicarse de manera continua, en los torneos de clubes más importantes del continente.

