Director del FBI defiende su gestión ante críticas por manejo del caso Charlie Kirk

El director del FBI, Kash Patel, se enfrentó este martes a fuertes cuestionamientos en el Comité Judicial del Senado por su manejo de la investigación del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Legisladores demócratas y republicanos lo interpelaron sobre la confusión que generó en los primeros momentos tras el crimen, cuando publicó en su cuenta de X que el principal sospechoso había sido detenido, mensaje que luego tuvo que rectificar.

“Si quieren criticar mis dieciséis años de servicio, adelante. No pienso irme a ningún lado”, respondió Patel durante la audiencia, defendiendo tanto aquella comunicación inicial como la posterior difusión de un video en el que aparecía Tyler Robinson, presunto autor del ataque.

Según relató, el propio padre de Robinson reconoció a su hijo en las imágenes y decidió convencerlo de entregarse. El sospechoso fue finalmente arrestado horas más tarde.

Activista Charlie Kirk. Foto: Jeffrey Phelps / AP

Pese a su defensa, Patel admitió en una entrevista con Fox News que la comunicación pudo haberse manejado con mayor precisión: “¿Pude haberlo expresado mejor en pleno calor del momento? Seguro. ¿Pero me arrepiento de haberlo publicado? En absoluto. Estaba contando al mundo lo que estaba haciendo el FBI mientras lo hacíamos y seguiré haciéndolo”.

El presidente Donald Trump salió en respaldo del jefe del FBI y subrayó la rapidez con la que se resolvió el caso. “Lo hizo en dos días. Otros casos similares tardaron cuatro días, cinco días, hasta cuatro años”, afirmó, asegurando además que su administración es “la mejor que se ha formado jamás”.

El asesinato de Kirk ocurrió el pasado 10 de septiembre en un evento universitario en Utah.

