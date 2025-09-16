El Kremlin afirma que la OTAN está en una guerra “de facto” con Rusia

El Kremlin declaró que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) está “de facto” en una guerra con Rusia al involucrarse en el conflicto en Ucrania, al asegurar que la ayuda occidental a Kiev la ha convertido en una parte activa del enfrentamiento, así lo señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante una conferencia de prensa telefónica el lunes.

Peskov afirmó que “la OTAN está en guerra con Rusia”, argumentando que el apoyo directo e indirecto que la Alianza ha proporcionado a Ucrania es una prueba suficiente. “Esto es obvio y no requiere de pruebas adicionales”, añadió.

Las declaraciones del Kremlin se produjeron después de un incidente la semana pasada en el que drones rusos supuestamente violaron el espacio aéreo de Polonia, informó EFE.

A pesar de esto, las autoridades rusas se mostraron dispuestas a investigar el suceso y aseguraron no estar interesadas en una escalada. Moscú no ha confirmado ni desmentido oficialmente la implicación de sus drones en el incidente.

Respuesta de la OTAN tras los drones rusos

En respuesta, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el viernes el lanzamiento de una nueva iniciativa militar llamada “Centinela Oriental”, cuyo objetivo es reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza.

Rutte describió la incursión aérea en Polonia como “la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto”, y aseguró que “lo que sucedió no fue un incidente aislado”.

La nueva iniciativa militar contará con activos de países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y “otros”.

