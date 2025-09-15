Retiran del mercado lotes de Mac and Cheese por alérgenos no declarados

La empresa Gooder Foods con sede en California anunció el retiro de ocho lotes de macarrones con queso del mercado por contener leche y anacardos no declarados en la etiqueta, lo que representa un riesgo para las personas sensible a estos alérgenos, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El retiro incluye dos tipos de macarrones que fueron producidos entre el 7 y el 15 de abril de 2025. Se trata de 5 lotes de los macarrones Vegan Is Believin’ – Cheddar blanco vegetal con espirales, elaborados con leche, no declarada en la etiqueta y 3 lotes de Here Comes Truffle – Cheddar cremoso con sabor a trufa y conchas, con anacardos, sin mencionar en la etiqueta.

La leche y los anacardos son dos de los nueve alergenos que causan las intoxicaciones alimentarias en Estados Unidos, según la FDA. Las personas alérgicas o con sensibilidad severa a la leche y/o al anacardo pueden sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal al estar en contacto con los productos.

Cómo identificar los productos retirados del mercado

Los dos tipos de macarrones producidos a mediados de abril de 2025, se distribuyeron a nivel nacional a distribuidores y operadores mayoristas y en línea, entre el 29/04/2025 y el 05/08/2025. El retiro inició el 10 de septiembre, incluye la siguiente descripción:

Goodles Vegan con cheddar blanco vegetal: en su presentación de 5 onzas, se retiran los lotes: 09725N, 09825N, 09925N, 10025N y 10125N. Con fechas de vencimientos del 7 al 11 de julio de 2026 y el 850031990074 impreso en el empaque.

con cheddar blanco vegetal: en su presentación de 5 onzas, se retiran los lotes: 09725N, 09825N, 09925N, 10025N y 10125N. Con fechas de vencimientos del 7 al 11 de julio de 2026 y el 850031990074 impreso en el empaque. Goodles Here Comes Truffle: macarrones con queso cheddar cremoso con sabor a trufa y conchas en su presentación de 6 onzas. Se retiran los lotes 10125 N,10425 N 10525 N. Los productos llevan fechas de vencimiento que van desde el 11 al 15 de julio de 2026 con el código 850031990159.

¿Cómo se descubrió el problema?

Los consumidores notificaron e hicieron comentarios que llevaron a la detección del problema, por lo que la empresa inició el retiro del producto.

Hasta la fecha se han reportado seis reacciones alérgicas relacionadas por el consumo de los macarrones Here Comes Truffle y dos relacionadas con Vegan is Believin’.

La empresa inició un proceso de informar a los distribuidores, minoristas y consumidores de los lotes de macarrones retirados para evitar afectaciones y mantiene información con la FDA.

El llamado a los consumidores es a verificar la información de los productos y en caso de que coincida, evitar su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra. Se recomienda acudir a un especialista de salud en caso de presentar algún síntoma de alergia.

En caso de alguna duda o consulta, la empresa tiene disponible la línea 1-888-610-2341 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. (hora del este).

