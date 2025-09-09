Middlefield retira del mercado varios lotes de quesos Gouda, Cheddar y otros por riesgo de Listeria

La empresa Middlefield Original Cheese Co-Op de Ohio retira del mercado varios lotes de quesos distribuidos entre mayo y agosto en cuatro estados del país por una posible contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

La Listeria es una bacteria, puede causar infecciones graves, especialmente en grupos vulnerables como niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

¿Cómo identificar el producto sujeto a retiro?

La FDA publicó una imagen en su sitio web para una mejor identificación del producto. Crédito: FDA | Cortesía

El reporte de retiro de los productos indica que los quesos retirados se produjeron el 30 de mayo de 2025 y el 13 de agosto de 2025. Los productos se distribuyeron a través de distribuidores, comedores y tiendas minoristas entre el 7 de julio de 2025 y el 14 de agosto de 2025 en Ohio, Minnesota, Wisconsin y Texas.

Son al menos ocho tipos de queso, que incluyen queso Monterey Jack (con y sin pepinillos), queso Gouda orgánico, quesos Mozzarella/Provolone, queso Cheddar, Pepper Jack y Suizo. A continuación, el detalle:

Queso Gouda Orgánico Middlefield Original Cheese Co-op

Paquetes de 8 oz.

Fecha de caducidad: 13/2/2026

Queso Mozzarella/Provolone rallado Middlefield Original Cheese Co-op

Bolsas de 5 lb.

Fecha de caducidad: 9/3/2025

Queso Cheddar de color amarillo Middlefield Original Cheese Co-op

Panes de 5 lb.

Fecha de caducidad: 13/2/2026

Bolsas de 5 lb (rallado)

Fecha de caducidad: 3/9/2025

Queso Suizo Original Middlefield Co-Op

Panes de 5 lb.

Fecha de caducidad: 13/2/2026

Queso Pepper Jack Original Middlefield Co-Op

Panes de 5 lb.

Fecha de caducidad: 13/2/2026

Bolsas de 5 lb (rallado)

Fecha de caducidad: 3/9/2025

Queso Monterey Jack Original Middlefield Co-Op

Panes de 5 lb.

Fecha de caducidad: 13/2/2026

Bolsas de 5 lb (rallado)

Fecha de caducidad: 3/9/2025

Queso Dilly Pickle Monterey Jack Sunrise Creamery

Paquetes de 6 oz.

Código de lote: 253054

Fechas de caducidad: 7/1/26, 11/1/26 o 16/2/26

Paquetes de 1.25 lb.

Código de lote: 253054

Fecha de caducidad: 30/12/25

¿Cómo se contrae la infección de Listeria?

La Listeria es un microorganismo que causan una infección llamada listeriosis que afecta especialmente a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con un sistema inmunitario debilitado.

Las infecciones listeria se puede contraer por el consumo de carnes frías mal procesadas o productos lácteos no pasteurizados, explica Mayo Clinic. La listeria es una bacteria resistente a la refrigeración e incluso a la congelación.

Cuando una persona se infecta puede presentar síntomas como fiebre, escalofríos, dolores musculares, náuseas y diarrea, pueden aparecer días o incluso más de 30 días después de haber consumido el alimento contaminado.

