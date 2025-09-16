La gobernadora de Nueva York llama a vacunarse contra Covid-19

Las medidas de la administración federal para limitar los derechos de estadounidenses a vacunas vitales, han encontrado en la gobernadora Kathy Hochul una fuerte opositora.

Hace una semana, la mandataria estatal firmó una orden ejecutiva que permitirá a los farmacéuticos aplicar la vacuna contra el COVID-19 a todos los neoyorquinos, orden que deberá renovarse, por ahora, mensualmente.

Por eso este martes, tras vacunarse, Hochu aprovechó la ocasión para hacer un llamado a los neoyorquinos a inmunizarse y reafirmó su compromiso para mantener a los residentes del estado protegidos de las políticas federales que los vulneran.

“Este es el momento perfecto del año para vacunarse contra el COVID-19”, dijo la gobernadora. “Continuaremos haciéndolo bajo esta orden ejecutiva que planeo renovar el 5 de octubre. Debo seguir renovándola mensualmente hasta que podamos tomar medidas con la legislatura. En las próximas semanas, redactaré una legislación al respecto”.

Durante su anuncio, la funcionaria aprovechó para recordar las medidas que la Administración federal está impulsando y que limitan el acceso a las vacunas a un sector de la población.

“Quiero destacar el hecho de que en agosto el Gobierno federal y la FDA, eliminaron el derecho de los farmacéuticos a administrar vacunas vitales, como las del COVID-19, a cualquier persona menor de 65 años o que no tuviera afecciones preexistentes. En resumen, esto significa que, si no se tiene una receta médica, los padres no pueden vacunar a sus hijos; que a los adultos que quieren protegerse se les quitó ese derecho”, sostuvo.

ías después de que Hochul firmara la orden ejecutiva, su homóloga de Arizona, Katie Hobbs, hizo lo mismo para ampliar el acceso a la vacuna de COVID-19 a toda la población de su estado.

“Aquí en el estado de Nueva York, creemos firmemente en la ciencia. Creemos en las medidas preventivas como las vacunas, y no cederemos ante lo que el gobierno federal intenta imponernos”, recalcó Hochul.

A partir de este jueves 18 de septiembre se realizará una reunión del Comité del COVID.

Al respecto, Hochul dijo que está por verse si van a eliminar más derechos, pero que teniendo en cuenta lo que hicieron en agosto no tenía muchas expectativas de que fueran a revertir la situación.

“En todo el país, tenemos estados donde, sin receta médica, se puede acceder a la vacuna sin la molestia de tener que ausentarse del trabajo, ignorando que la gente tiene una vida real que vivir y solo quiere vacunarse tan rápido como antes de esta decisión de agosto, y hay otros estados que están expuestos. Lo siento por ellos, pero aquí en el estado de Nueva York, mi trabajo es proteger a todos los neoyorquinos, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, dijo.

Al firmar la semana pasada la orden ejecutiva, la gobernadora manifestó que colaborará con los legisladores para desarrollar políticas de vacunación permanentes que permitan al estado depender menos de las directrices federales.