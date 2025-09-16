MLB anuncia a los nominados para el prestigioso premio Roberto Clemente

Mientras la temporada regular se acerca a su final y la carrera por los playoffs se intensifica, el mundo del béisbol también toma un momento para reconocer la labor filantrópica de sus atletas.

El Premio Roberto Clemente, un tributo al legado del inmortal pelotero puertorriqueño, busca honrar a aquellos que reflejan los valores de compasión y servicio que él ejemplificó.

El premio, considerado el más prestigioso de las Grandes Ligas, se otorga anualmente a un jugador que demuestra un carácter excepcional y una dedicación constante a causas comunitarias. Los nominados de este año son una muestra de la excelencia que existe tanto dentro como fuera de los estadios.

Los jugadores que buscan seguir el legado de Clemente

La lista de 30 peloteros incluye a una estrella de cada franquicia, quienes han sido seleccionados por sus respectivas organizaciones por sus esfuerzos en la comunidad.

Entre los nominados se encuentran figuras consolidadas y talentos emergentes que han utilizado su plataforma para generar un impacto positivo.

Pablo López está nominado al premio en 2025. Crédito: AP

Los aficionados tienen hasta el final de la temporada, el domingo 28 de septiembre, para participar en la votación y apoyar a su candidato favorito.

Lista completa de nominados:

Liga Americana:

División Este: José Berríos (Azulejos), Jordan Westburg (Orioles), Pete Fairbanks (Rays), Liam Hendriks (Medias Rojas), y Carlos Rodón (Yankees).

José Berríos (Azulejos), Jordan Westburg (Orioles), Pete Fairbanks (Rays), Liam Hendriks (Medias Rojas), y Carlos Rodón (Yankees). División Central: Bo Naylor (Guardianes), Bobby Witt Jr. (Reales), Tarik Skubal (Tigres), Pablo López (Mellizos), y Mike Tauchman (Medias Blancas).

Bo Naylor (Guardianes), Bobby Witt Jr. (Reales), Tarik Skubal (Tigres), Pablo López (Mellizos), y Mike Tauchman (Medias Blancas). División Oeste: Logan O’Hoppe (Angelinos), Josh Hader (Astros), Lawrence Butler (Atléticos), J.P. Crawford (Marineros), y Corey Seager (Rangers).

Liga Nacional:

División Este: Spencer Strider (Bravos), Griffin Conine (Marlins), Francisco Lindor (Mets), Aaron Nola (Filis), y Trevor Williams (Nacionales).

Spencer Strider (Bravos), Griffin Conine (Marlins), Francisco Lindor (Mets), Aaron Nola (Filis), y Trevor Williams (Nacionales). División Central: Sal Frelick (Cerveceros), Kyle Tucker (Cachorros), Paul Skenes (Piratas), Brendan Donovan (Cardenales), y Brent Suter (Rojos).

Sal Frelick (Cerveceros), Kyle Tucker (Cachorros), Paul Skenes (Piratas), Brendan Donovan (Cardenales), y Brent Suter (Rojos). División Oeste: Corbin Carroll (Diamondbacks), Joe Musgrove (Padres), Ryan Walker (Gigantes), Kyle Freeland (Rockies), y Mookie Betts (Dodgers).

