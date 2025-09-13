Juan Soto dispara su jonrón 40 e ingresa en lista junto a Barry Bonds

Los New York Mets se encuentran en una situación compleja de cara a sus intenciones de avanzar a postemporada de las Grandes Ligas, pero al menos su principal figura, Juan Soto, sigue bateando y este sábado, tras batear su jonrón 40 inscribió su nombre en una exclusiva lista junto a la leyenda Barry Bonds.

Durante el encuentro en el que los Mets enfrentaron a Texas Rangers, Soto volvió a demostrar su poder y por segunda temporada consecutiva alcanzó los 40 estacazos para convertirse en el primer jugador en vestirse con el uniforme de Mets y Yankees (41) en sumar dicha cifra.

Pero adicionalmente, con el batazo a la segunda fila del Citi Field se convirtió en el único pelotero junto a Bonds y Jeff Bagwell en conseguir al menos 40+ vuelacercas, al menos 30+ bases robadas y al menos 100+ boletos en una misma temporada.

La conexión en la parte baja del 7mo terminó dándole ventaja 2-0 a su equipo, pero la fiesta terminó ahí porque con dos carreras en el 8vo y una en la parte alta del noveno Texas terminó remontando y evitando una victoria para los Metros que era importante para sus aspiraciones.

Con la derrota los Mets quedan con récord de 76-73 y firmaron su octava derrota de manera consecutiva, complicando sus opciones que hasta el momento se mantienen en igualar con San Francisco Giants por el tercer comodín de la Liga Nacional.

Mira el batazo de Soto aquí:

FORGET THAT!



JUAN SOTO HAS A 40/30 SEASON! pic.twitter.com/oXY9txGUwg — SNY (@SNYtv) September 13, 2025

