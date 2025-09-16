Murió jugador argentino de rugby tras un choque de cabezas en pleno partido

Un partido de rugby terminó en tragedia luego de la muerte del jugador argentino Esteban César Racca en pleno campo de juego durante el encuentro que se realizó el pasado domingo 14 de septiembre en el estadio Héroes de Curupayty que posee el Comité Olímpico Paraguayo en la ciudad de Luque.

El episodio que causó conmoción en el rugby ocurrió en el marco del torneo Pre Intermedia-Metropolitano de la Unión de Rugby del Paraguay, cuando el jugador argentino, de 41 años, se desplomó en pleno encuentro entre los equipos Old King Club (OKC) y Jabalíes Rugby Club.

A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia presentes en el estadio, que incluyeron tanto a bomberos como a personal de salud, los intentos de reanimación se extendieron durante 30 minutos sin lograr que Racca recuperara signos vitales, de acuerdo a lo publicado por el diario ABC de Paraguay.

La labor de los socorristas fue constante, pero finalmente no pudieron revertir el fatal desenlace.

Murió por traumatismo cráneo-encefálico cerrado

Tras el fallecimiento, la Policía Nacional asumió el control de la situación en el lugar de los hechos. El fiscal Jorge Escobar Lara acudió acompañado de un médico forense, quienes dispusieron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial en Asunción para la realización de la autopsia que permita determinar con precisión la causa de la muerte.

Días después se dio a conocer el resultado de la autopsia practicada al jugador Esteban César Racca y se confirmó que la causa de la muerte del argentino fue un traumatismo cráneo-encefálico cerrado.

El informe forense, presentado por Pablo Lemir, detalla que la lesión se produjo por un “golpe contundente en la zona lateral derecha de la cabeza”, lo que desencadenó una hemorragia cerebral progresiva.

La hemorragia cerebral se expandió durante varios minutos mientras el partido continuaba, hasta cubrir la base del cráneo. El forense, en declaraciones al medio ABC, precisó: “Ahí tenemos el tronco encefálico que es el control donde se encuentra el centro regulador de la respiración y latidos cardiacos, eso lo lleva a un paro cardio-respiratorio y ahí es cuando cae, pero en ese momento aunque le hubiesen hecho maniobras de reanimación ya era tarde”.

