Nueva York: pronóstico del tiempo para este martes 16 de septiembre

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir este martes en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que oscilarán entre los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de máxima y los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 2% durante el día y del 55% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 13% durante el día y del 43% en el periodo nocturno.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 8.08 mph durante la primera mitad del día y los 6.84 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:37 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:04 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevén cielos cubiertos con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas se moverán entre los 64 y los 70 grados Fahrenheit (18 y 21ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.