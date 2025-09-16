Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del martes, 16 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las que más seguidores tiene en República Dominicana, con sorteos diarios que brindan a los jugadores la posibilidad de conseguir premios de millones de dólares. Si te interesa participar en esta lotería o solamente deseas estar al tanto de los últimos resultados, continúa para obtener más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy martes, 16 de septiembre de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar perfecto. A continuación, te dejamos con los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del martes 16 de septiembre

Los números ganadores son: 74 72 81

SÚPER KINO TV | Números ganadores del martes 16 de septiembre

Los números ganadores son: 46 49 07 44 60 06 62 56 39 76 80 65 75 02 32 25 12 29 19 48

LOTTO POOL | Números ganadores del martes 16 de septiembre

Los números ganadores son: 05 10 11 16 24

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del martes 16 de septiembre

Los números ganadores son: 22 15 46

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, tendrás que adquirir un boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados. Tu boleto tiene una serie de números que debes decidir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes efectuar la cantidad de jugadas que quieras.

Una vez hecha la elección de tus números, entrega el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que tienes que guardar cuidadosamente. Si ganas, tu recibo será tu garantía para reclamarlo.

Para optar a premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para hacerte con el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también se llevan premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan cada día a diferentes horas. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más participantes de LEIDSA, pues brinda a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, debes escoger seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, obtendrás el premio mayor.

También puedes llevarte premios secundarios si tu acierto es de cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay otros premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Buena señal! Tus posibilidades de ganar dinero no se acabarán tan fácil

El juego consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan elegido cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo a diario a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

