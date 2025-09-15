J.D. Vance descarta reconciliación con quienes “celebran” el asesinato de Charlie Kirk

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, expresó su desesperación por la unidad nacional tras el asesinato del activista político conservador Charlie Kirk, pero dejó claro que no es posible encontrar puntos en común con quienes han celebrado su muerte

La declaración la hizo durante su participación como presentador invitado del programa de radio The Charlie Kirk Show el lunes. Se realizó desde la sala de prensa de la Casa Blanca, junto a su despacho ceremonial en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower.

Vance, quien viajó la semana pasada en el Air Force Two para trasladar el cuerpo de Kirk de Utah a Arizona, aseguró que, aunque nadie puede reemplazar a su amigo, hará todo lo posible por honrar su legado.

Durante el programa, que tuvo una duración de dos horas, recordó con cariño al activista de 31 años, sus conversaciones con su viuda Erika Kirk y sus cualidades como esposo atento y cariñoso.

El vicepresidente criticó además la difusión de lo que consideró falsedades sobre Kirk y condenó la violencia política. “Deseo con ansias que nuestro país se una en la condena de las acciones e ideas que mataron a mi amigo. Solo podemos lograrlo con personas que reconocen que la violencia política es inaceptable”, afirmó.

Vance también señaló que la administración Trump tomará medidas contra cualquier individuo que ataque a alguien por sus ideas o palabras.

La emisión del programa desde el complejo de la Casa Blanca destacó la estrecha relación entre Kirk y Vance, así como la influencia del activista en la participación de votantes jóvenes durante la campaña de Trump. Ambos compartían una amistad de casi una década, y Kirk fue un firme defensor de la candidatura de Vance como vicepresidente.

Durante su intervención, Vance relató cómo Erika Kirk le dijo que su esposo nunca había levantado la voz ni se había mostrado molesto con ella, una reflexión que motivó al vicepresidente a comprometerse a mejorar como esposo y padre. “Así es como voy a honrar a mi amigo”, expresó.

