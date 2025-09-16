Turki Al-Sheikh quiere a Canelo Álvarez hasta su retiro

El plan de Arabia Saudita para posicionarse como el epicentro del boxeo mundial sigue en marcha, y su pieza central es nada menos que Canelo Álvarez.

A pesar de que el campeón mexicano firmó hace unos meses un acuerdo por cautro peleas con el país de Medio Oriente, el líder de su proyecto de entretenimiento, Turki Al-Sheikh, ha dejado claro que su visión con Canelo va mucho más allá de este contrato inicial.

El anuncio representa un voto de confianza y una fuerte apuesta por el púgil tapatío, cuyo futuro ahora parece estar firmemente ligado a los lucrativos eventos en Riad.

Al-Sheikh no ha ocultado su intención de asegurar la presencia de Canelo en el reino hasta el final de su carrera, ofreciéndole una asociación a largo plazo que pocas promotoras podrían igualar.

Alejandro Fernández le brinda su total apoyo al Canelo. Crédito: David Becker | AP

En una declaración que resonó en el mundo del boxeo, Turki Al-Sheikh reveló sus ambiciones con la superestrella mexicana, demostrando el gran valor que le dan a su legado y su capacidad de atraer a audiencias globales.

“Pronto comenzará sus vacaciones con su familia. Le quedan dos peleas con RiyadhSeason en el 2026. Le ofrecimos trabajar con nosotros hasta que se jubilara“, afirmó el jeque árabe en sus redes sociales.

Al-Sheikh subrayó su intención de que la última pelea de Canelo sea un evento sin precedentes, algo que sellaría la posición de Arabia Saudita en el mapa del boxeo mundial.

“Quiero hacer de su retiro un gran evento en Riad. Queremos ser la casa de Canelo”, agregó, mostrando su deseo de que el campeón se sienta cómodo y valorado en el reino.

El actual contrato de Canelo Álvarez con Arabia Saudita contempla cuatro peleas peleas, la primera de ellas ya cumplida contra William Scull en Riad, la segunda fue en Las Vegas el pasado sábado ante Terence Crawford.

La tercera se espera para mayo de 2026, lo que abre la puerta a futuras negociaciones para extender esta alianza. Con la visión de Al-Sheikh, parece que el camino al retiro del mexicano podría estar lleno de bolsas millonarias y grandes eventos.

Sigue leyendo:

¿Por qué Terence Crawford devolvió los cinturones a ‘Canelo’ Álvarez tras vencerlo?

Triunfo de Terence Crawford ante Canelo Álvarez fue la pelea más vista del siglo XXI

Canelo Álvarez tras su derrota ante Crawford: “Yo ya gané”

