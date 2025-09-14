¿Por qué Terence Crawford devolvió los cinturones a ‘Canelo’ Álvarez tras vencerlo?

El pasado sábado en la noche el Allegiant Stadium vivió un momento histórico cuando Terence Crawford venció a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y conquistó los títulos de los supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Crawford obtuvo la victoria por decisión unánime de los jueces. Una vez el réferi levantó su brazo, ‘Canelo’ y su equipo entregaron sobre el ring los cinturones de campeón.

No obstante, posteriormente en redes sociales se hizo viral un video en ‘backstage’ del estadounidense devolviendo los cintos al mexicano.

Aunque Crawford ganó la pelea y los títulos, le devolvió los cinturones a ‘Canelo’ en la rueda de prensa. ¿La razón? Es una tradición no oficial en el boxeo: los cinturones que se disputan en el ring son propiedad del campeón anterior, y el nuevo monarca recibe cinturones nuevos directamente de los organismos que lo reconocen.

‘Canelo’ se quedó con los cinturones físicos, pero Crawford es el campeón oficial. Los organismos le enviarán sus propios cinturones, personalizados y actualizados. El mexicano se quedará con los antiguos como trofeo.

Crawford deja su récord en 42-0-0 para unificar los títulos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo, mientras que ‘Canelo’ Álvarez sufre la tercera derrota en su carrera (64-3-2).



