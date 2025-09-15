Canelo Álvarez tras su derrota ante Crawford: “Yo ya gané”

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez decidió aparecer con un contundente mensaje tras la derrota que sufrió el sábado 13 de septiembre ante el estadounidense Terence Crawford, quien terminó arrebatándole los cinturones y el título de campeón indiscutido de los pesos súper medianos (168 libras) en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Estas declaraciones las realizó a través de su cuenta en la red social Instagram, donde reconoció la derrota con total humildad y afirmó que esta derrota solo lo impulsa a seguir trabajando para poder mantenerse en la élite de este deporte y poder luchar nuevamente para recuperar cada uno de los cinturones de campeón que perdió de las respectivas organizaciones encargadas de regir el mundo del boxeo.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”, expresó.

“Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme. Viva México, Cabrones”, agregó el peleador tapatío que aprovechó la oportunidad para agradecer a los miles de fanáticos que le han mostrado su apoyo a pesar de la derrota que sufrió.

Estas declaraciones resultan bastante similares a las que realizó el Canelo Álvarez dentro del ring tras declararse a Crawford vencedor del enfrentamiento; en ellas mostró su total respeto por el pugilista estadounidense y afirmó que desea poder enfrentarlo nuevamente para poder recuperar cada uno de sus cetros.

“Soy un ganador por estar aquí. Aquí no hubo derrota, el hecho de que ya esté aquí me convierte en un ganador. Lo he hecho todo en mi carrera, tomo riesgos y eso es lo que hice. Me siento genial de compartir el ring con un gran luchador como él. Si lo volvemos a hacer, va a ser genial”, fue lo que dijo el mexicano en sus palabras tras finalizar el duelo.

Este combate representó un verdadero reto para el Canelo Álvarez debido a que Crawford logró superar todas las dudas sobre el daño que podía causarle subir tanto de peso y demostró un rendimiento impresionante en el cuadrilátero; esto combinado con el gran número de golpes que le propinó al tapatío fue suficiente para poder quedarse con el triunfo por decisión unánime.

Luego de este enfrentamiento entre estas dos leyendas vivientes, Crawford deja su récord en 42-0-0, mientras que el Canelo Álvarez sufre la tercera derrota en su carrera (64-3-2), siendo estas ante Floyd Mayweather, Dmitry Bivol y ahora contra el estadounidense.

