Acusan a ejecutivos de clubes de striptease de sobornar al auditor fiscal en Nueva York con bailes privados

Ejecutivos de la empresa RCI Hospitality Holdings, dueños de más de 60 clubes de striptease, enfrentan una acusación de soborno por más de $8 millones de dólares en evasión fiscal por impuestos sobre las ventas, a cambio de ofrecer bailes privados y lujosos viajes al auditor estatal durante una década.

Este martes, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó que RCI Hospitality Holdings, con sede en Houston, y sus ejecutivos recibieron un trato favorable durante al menos seis auditorías fiscales que se realizaron durante una década a cambio de otorgar beneficios a un auditor estatal.

James afirma que RCI le regaló al auditor al menos 13 viajes gratuitos a Florida, incluyendo comidas en hoteles, además de hasta $5,000 por día para bailes privados en sus clubes de striptease, incluyendo el Cabaret Tootsie’s en Miami. Así como bailes, comida y entradas gratis a clubes de Nueva York, según las autoridades.

“Los ejecutivos de RCI utilizaron descaradamente sus clubes de striptease para sobornar y evitar pagar millones de dólares en impuestos”, dijo James en un comunicado.

$RCI RCI Hospitality, a strip club operator, suffered a 16% 1D blow yesterday after "two executives, three employees, and three clubs were indicted in New York on state charges alleging non-payment of sales taxes and bribery of a state sales tax auditor". pic.twitter.com/dBrhf9v7AF — Koyfin (@KoyfinCharts) September 17, 2025

En total, la acusación formal de gran jurado impuso 79 cargos contra RCI, cinco de sus ejecutivos y sus tres clubes de Manhattan de conspiración, soborno, fraude fiscal y otros delitos, para evitar el pago de $8 millones en impuestos sobre las ventas estatales y municipales por la venta de “dólares de baile”, que los clientes compran y canjean por bailes privados.

A cambio de los sobornos, el auditor acordó evaluar “sustancialmente menos” en impuestos de ventas no pagados, intereses y multas de lo que realmente debían los clubes de RCI en Nueva York y evitar que el estado realizara auditorías fiscales adicionales a Rick’s Cabaret, dice la acusación.

Un consorcio del negocio del striptease

RCI Hospitality cotiza en el índice Nasdaq y opera más de 60 clubes, bares deportivos y restaurantes, incluyendo establecimientos de Rick’s Cabaret en más de una docena de ciudades, incluyendo Nueva York, según su sitio web. También posee otros dos negocios en Manhattan.

Tras conocer las acusaciones, Daniel Horwitz, abogado de RCI en Nueva York, negó las acusaciones y dijo que buscarán desestimar los cargos en la corte.

RCI Hospitality $RICK has been indicted for bribing NY tax auditors with trips to Florida and lap dances at their clubs. Who's gonna tell me being an auditor is boring.



At $500 million of enterprise value it should be trading around the value of its real estate locations. I… pic.twitter.com/1IUpkFnszi — Heavy Moat Investments (@stonkmetal) September 17, 2025

“Estamos claramente decepcionados con la decisión del Fiscal General de Nueva York de presentar una acusación formal y esperamos con interés abordar las acusaciones”, declaró Horwitz en un comunicado. “Recordamos a todos que estas acusaciones formales contienen únicamente testimonios, que consideramos infundadas. RCI y las personas involucradas se presumen inocentes y se les debe permitir comparecer ante el tribunal”.

Agregó que la política de RCI es pagar “todos los impuestos legítimos y no impugnados” y los tres clubes de Manhattan permanecen abiertos.

La oficina de James y la acusación formal no señalan el nombre del presunto auditor corrupto, quien trabajaba para el Departamento de Impuestos y Finanzas del estado. Sin embargo, incluye el nombre de una sexta persona, cuyo nombre no se reveló públicamente, que aún no ha sido arrestada.

Entre los ejecutivos de RCI acusados ​​se encuentran Eric Langan, de Bellaire, Texas, director ejecutivo, presidente y presidente de la junta directiva; y Timothy Winata, de Houston, contralor y contador. La fiscalía alega que Langan y otros ejecutivos autorizaron y supervisaron los sobornos, y que Winata los proporcionó directamente y acompañó al auditor en sus visitas a los clubes.

La acusación afirma que el auditor le envió un mensaje de texto a Winata en 2022 diciendo: “Este fue el mejor viaje que he tenido en Florida. Las chicas eran muy guapas y simpáticas”. También dijo que había “tantas mujeres guapas” y que “había tenido muchos bailes eróticos en lugar de ir a la habitación”. Le dio las gracias a Winata y le dijo que esperaba poder hacer otro viaje antes del verano.

