A la cárcel doctor que robó millones a hospital universitario en Nueva York y usó dinero en mascotas: sentencia

Michael Lucchesi (67), destacado médico del SUNY Downstate Medical Center en Brooklyn, fue sentenciado a entre uno y tres años en la cárcel por malversar más de $1,4 millones de dólares para financiar una lujosa guardería canina y otros gastos personales.

Según la evidencia, el ex jefe del servicio de urgencias de la facultad de medicina pública y hospital de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) en Brooklyn utilizó la tarjeta de crédito de la institución para aumentar considerablemente su ya de por sí millonario salario, utilizando el dinero de los contribuyentes para vivir a lo grande y asegurarse de que sus mascotas fueran consentidas. Su robo duró más de seis años, desde diciembre de 2016 hasta que una auditoría de la Oficina del Inspector General del estado lo desenmascaró, comentó Daily News.

Lucchesi utilizó $176,000 dólares del dinero para atender a cinco perros que le pertenecían a él y a su novia, según informaron fuentes policiales el año pasado en julio, cuando fue acusado. Once meses después, en junio se declaró culpable de hurto. El miércoles fue sentenciado en la Corte Suprema de Brooklyn.

La fiscalía detalló que aproximadamente $120,000 dólares se destinaron al hotel de perros Greenleaf Pet Resort en Millstone Township, Nueva Jersey. También utilizó la tarjeta de crédito del hospital para pagar $348,000 dólares en gastos de viaje personales, $109,000 en membresía y entrenamiento personal en el New York Sports Club, $52,000 en gastos de catering, $46,000 en matrículas universitarias para sus hijos, $115,000 en adelantos de efectivo y varios pedidos en línea de flores, licor, productos electrónicos y otras compras.

“Este acusado tenía un puesto directivo en una institución médica crucial de Brooklyn y violó esa confianza al robar casi $1,5 millones de dólares”, declaró el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, esta semana en un comunicado. “SUNY Downstate realiza una labor vital que salva vidas, y estos fondos robados podrían haberse utilizado para financiar la atención a pacientes y los servicios médicos. Sin embargo, se desviaron para gastos personales durante años”.

Lucchesi se desempeñó en ocasiones como director interino del Hospital Downstate y de la facultad de medicina, y director médico, según la fiscalía. Los datos de nómina estatales muestran que ganó más de $260,000 dólares en salario base anual en 2023, y entre 2016 y 2019 su salario total superó los $500,000.

En un caso similar, en marzo de 2024 una mujer se declaró culpable de un plan de fraude de unos $3.5 millones de dólares durante seis años, cuando era Directora de Finanzas y Administración en la Universidad de Nueva York (NYU).

Dr. Michael Lucchesi used a business credit card for personal purchases such as pet care, travel, Broadway shows and cash advances. https://t.co/ldIh5etrWu — Brooklyn Eagle (@BklynEagle) June 16, 2025

Grandes estafas recientes en Nueva York y NJ

Este año Damaris Beltré, preparadora de impuestos en Long Island (NY), fue acusada de estafar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por $12 millones de dólares, dinero que utilizó para comprar joyas, un auto Honda y una casa en República Dominicana, según la fiscalía. En 2024 Rafael Álvarez, preparador de impuestos en El Bronx (NYC) conocido como “el Mago”, fue acusado por el IRS de una estafa fiscal de $100 millones de dólares. Su plan fue calificado uno de los mayores fraudes fiscales jamás cometidos por un sólo preparador en EE.UU. El director del FBI en Nueva York, James Smith, lo calificó como “un desaire deliberado contra la integridad del sistema tributario de nuestro país”.

En abril de 2024 un investigador de fraude del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) de la ciudad de Nueva York fue acusado como sospechoso de robar información de identidad durante la pandemia de COVID y luego venderla a un estafador en Nueva Jersey, alegaron las autoridades federales. También ese año un empleado MTA y un funcionario judicial se declararon culpables de robar $777,000 dólares en préstamos COVID en el punto álgido de la pandemia del coronavirus y fueron sentenciados.

En otro caso de estafa con fondos públicos en Nueva York, una hispana que trabajaba en la Administración de Servicios para Niños (ACS) fue acusada de haber robado miles de dólares que estaban destinados a menores desfavorecidos, falsificando sus firmas para alimentar su lujoso estilo de vida, denunciaron los fiscales de Manhattan.

También unos empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD se encontraban entre 18 personas acusadas en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia en 2024.

Más temprano ese año 55 empleados de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) y 15 jubilados fuesen detenidos el 6 de febrero. La lista incluye a varios hispanos identificados como “súper” de edificios en varios condados. Fue el mayor número de cargos federales de soborno presentados en un sólo día en la historia del Departamento de Justicia (DOJ).

Igualmente en 2024 un abogado de Nueva York que ha representado a celebridades fue acusado de robar casi $3,8 millones de dólares a varios clientes de bienes raíces en Brooklyn (NYC), muchos de ellos ancianos. Luego fue hallado muerto.