La deducción fiscal que podría aumentar tu riesgo de una auditoría del IRS

Aunque las auditorías del Servicio de Impuestos Internos (IRS) son poco frecuentes, ciertos movimientos en las declaraciones fiscales pueden atraer la atención del gobierno. Una de las áreas que más genera sospechas es la deducción por oficina en casa, especialmente ahora que millones de estadounidenses trabajan de manera remota.

Por qué la deducción de oficina en casa es un foco de atención

El IRS ha establecido reglas claras: solo quienes son trabajadores por cuenta propia pueden deducir gastos de un espacio en casa destinado exclusivamente al trabajo.

Sin embargo, muchos asalariados con formularios W-2 creen erróneamente que también tienen derecho a este beneficio, lo que eleva el riesgo de errores y, por consiguiente, de auditorías.

La deducción puede calcularse de dos formas.

El método simplificado permite descontar $5 dólares por pie cuadrado, con un máximo de 300 pies cuadrados (es decir, hasta $1,500 dólares).

El método tradicional, en cambio, exige determinar qué porcentaje de la vivienda se usa con fines laborales.

Si, por ejemplo, una oficina representa el 10% del espacio total, ese mismo porcentaje se aplica a gastos como electricidad o hipoteca.

Los costos directos —como mobiliario, tinta para impresoras o software— pueden deducirse en su totalidad.

El auge del trabajo remoto y su impacto

Antes de la pandemia, el teletrabajo a tiempo completo apenas alcanzaba al 5.7% de la fuerza laboral en 2019.

Sin embargo, esa cifra subió a casi 18% en 2021 y, aunque ha bajado desde entonces, en 2025 aún se estima que 22% de los trabajadores —unos 33 millones de personas— realizan sus labores desde casa.

Ese cambio ha llevado a un aumento de intentos de deducción de oficina en casa, lo que explica por qué el IRS revisa con más cuidado esas declaraciones. Incluso si no pisas tu oficina en todo el año, si eres un asalariado con W-2, no puedes aplicar este descuento.

Otros factores que elevan las posibilidades de auditoría

Además de la oficina en casa, las deducciones por gastos médicos elevados, altos intereses hipotecarios o grandes donaciones de caridad son comunes en las declaraciones y, aunque legítimas, también pueden encender alertas si los montos parecen desproporcionados frente al ingreso reportado.

El IRS recuerda que no se trata de eliminar estas deducciones, sino de calcularlas correctamente y de tener documentación sólida que respalde cada cifra en caso de revisión.

Sigue leyendo:

– Qué compradores de autos aún pueden pedir el crédito de $7,500

– Cheques de estímulo: ¿Qué estados están distribuyendo ayudas ahora?

– 5 mitos sobre el Seguro Social que pueden afectar tu bolsillo