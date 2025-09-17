Arrestan a cuatro personas tras proyectarse en Windsor imágenes de Trump y Epstein

Cuatro personas han sido arrestadas bajo sospecha de “comunicaciones maliciosas” tras la proyección de imágenes de Donald Trump y el pederasta Jeffrey Epstein en el castillo de Windsor, donde este miércoles el presidente de Estados Unidos empezará una visita de Estado, informó la Policía de Valle del Támesis.

“Nos tomamos muy en serio cualquier actividad no autorizada en los alrededores del castillo de Windsor. Nuestros agentes respondieron rápidamente para detener la proyección y cuatro personas han sido arrestadas“, señaló hoy la superintendente de la fuerza policial, Felicity Parker.

“Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva con nuestros colaboradores sobre las circunstancias de este incidente y proporcionaremos más información cuando podamos hacerlo”, agregó.

El grupo ‘Led By Donkeys‘ (Liderado por burros) compartió una imagen de la proyección en la red social Instagram, junto al mensaje “Hola Donald, bienvenido al castillo de Windsor”.

🚨BREAKING: Donald Trump with Jeffrey Epstein has been projected onto Windsor Castle as the U.S. President arrives for his second state visit of the UK. pic.twitter.com/lyjQQRGv7k — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 16, 2025

Las cuatro, cuyas identidades no han sido facilitadas ni el lugar exacto de las detenciones, permanecen bajo custodia, según informó la Policía, que ha desplegado en Windsor un fuerte dispositivo de seguridad, que incluye este mediodía una exclusión aérea, antes de la llegada de Trump y la primera dama, Melania Trump, al castillo.

El caso Epstein es centro de controversia en el Reino Unido y Estados Unidos por los vínculos que tenía el magnate, acusado de tráfico y abuso sexual de menores, con personalidades famosas, entre ellas Trump, así como el exembajador británico en Washington Peter Mandelson.

El ejecutivo estadounidense llegó anoche a Londres para iniciar este mediodía una visita de Estado en Windsor, donde será recibido por los reyes británicos, Carlos III y Camila.

La visita concluirá este jueves después de que Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, comparezcan ante la prensa en Chequers, la residencia campestre del jefe del Gobierno del Reino Unido a las afueras de Londres.

