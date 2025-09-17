EE.UU. designa a grupos milicianos alineados a Irán como organizaciones terroristas

El Departamento de Estado anunció este miércoles la designación de cuatro grupos de milicias que están aliados a Irán como grupos terroristas extranjeros. El objetivo central de la designación es para evitar ataques contra personal e instalaciones estadounidenses.

“Hoy, el Departamento de Estado está designando a los grupos de milicias alineados con Irán, Harakat al-Nujaba, Kata’ib Sayyid al-Shuhada, Harakat Ansar Allah al-Awfiya y Kata’ib al-Imam Ali como organizaciones terroristas extranjeras”, describieron en un comunicado.

Irán “patrocinador del terrorismo a nivel mundial”

El Departamento de Estado había designado previamente a estos cuatro grupos milicianos como Terroristas Globales Especialmente Designados.

Estados Unidos afirmó que Irán es “patrocinador del terrorismo a nivel mundial”, y continúa brindando apoyo que permite a estas milicias “planificar, facilitar o ejecutar directamente atentados en todo Irak”.

“Grupos milicianos alineados con Irán han perpetrado ataques contra la Embajada de Estados Unidos en Bagdad y bases que albergan a fuerzas estadounidenses y de la Coalición, generalmente utilizando nombres de fachada o grupos intermediarios para ocultar su participación”, indicaron.

Máxima presión sobre Irán

Harakat Ansar Allah al-Awfiya llevó a cabo un ataque con drones en enero de 2024 contra la base estadounidense de Torre 22, en Jordania, en el que murieron tres militares estadounidenses.

Mientras que Kata’ib al-Imam Ali ejecutó operaciones contra las fuerzas estadounidenses en Irak. Además, sus miembros han recibido entrenamiento en Irán y con Hezbolá en el Líbano.

“La acción de hoy respalda el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional-2 del presidente Trump, que exige la máxima presión sobre Irán para que corte los ingresos al régimen y a sus aliados y socios terroristas”.

El Departamento de Estado señaló que Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger los intereses de seguridad nacional y negar financiación, así como recursos a los terroristas.

Harakat al-Nujaba’ (HAN)

Significa Movimiento de los Nobles, es un grupo militante chiita iraquí respaldado por Irán que busca expulsar violentamente a Estados Unidos y la presencia de la coalición en Oriente Medio. El líder militante Akram al-Ka’bi formó HAN en 2013 tras separarse de otro grupo terrorista iraquí, ‘Asa’ib Ahl al-Haqq’, porque quería centrarse en perpetrar atentados para obligar a las fuerzas estadounidenses a retirarse de Irak.

Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS)

Es una milicia iraquí formado en 2013 que ha luchado tanto en Irak como en Siria y está estrechamente vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y a los hutíes. Su misión declarada es proteger los santuarios chiítas de todo el mundo, preservar la unidad iraquí y poner fin al conflicto sectario. Está financiado, entrenado y equipado por la Fuerza Quds del CGRI y Hezbolá.

Harakat Ansar Allah al-Awfiya (HAAA)

Movimiento de los Partidarios Leales de Alá, es un grupo militante chií con base en Irak y financiado por Irán que forma parte de la Resistencia Islámica en Irak. El grupo fue creado en 2013 como un grupo político en la Gobernación de Maysan.

Kata’ib al-Imam Ali (KIA)

También conocido como las Brigadas Imam Ali , es una organización paramilitar chiita iraquí. Surgió en junio de 2014 como el brazo armado del partido Harakat al-Iraq al-Islamiyah (Movimiento del Irak Islámico). Está conectado a antiguas organizaciones, partidos y milicias islamistas chiitas iraquíes, así como a la Fuerza Quds iraní.

