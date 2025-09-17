Hallan a seis niños, incluido un bebé, encerrados en una unidad de almacenamiento en Wisconsin

Al menos seis niños, entre ellos un bebé de dos meses, fueron encontrados encerrados en una unidad de almacenamiento en Milwaukee, Wisconsin, en la madrugada del martes.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Milwaukee, recibieron informes de que los menores estaban atrapados en la instalación hasta alrededor de las 1:36 a.m.

Cuando la policía llegó al lugar, los agentes encontraron a seis niños con edades que entre los dos meses y los nueve años. Posteriormente, la policía informó que los demás menores tenían dos, tres, cinco y siete años.

Estado de los niños e implicados en el encierro

De acuerdo con las grabaciones de la central de policía, que fueron reportadas por ABC News, en un principio, los oficiales creyeron que solo había dos niños dentro de la unidad. Los bomberos fueron posteriormente llamados para ayudar a forzar la entrada del almacén, y las autoridades confirmaron que no hubo heridos reportados.

Sobre la responsabilidad de los hechos, la policía detuvo a una mujer de 26 años y a un hombre de 33 en relación con el incidente. Los cargos contra los detenidos están pendientes de revisión por la Fiscalía del Condado de Milwaukee.

“Estoy confundido. Ni siquiera sé cómo responder. Para mí, esto suena como un grito de auxilio; tal vez solo necesitaban ayuda y no sabían cómo conseguirla”, indicó un testigo de la zona, quien expresó su confusión ante lo ocurrido en declaraciones ofrecidas al medio local, WISN.

