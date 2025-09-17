José Mourinho abre las puertas a dirigir al Benfica

El estratega portugués José Mourinho estaría muy cerca de llegar al banquillo del Benfica de Portugal luego que fuese él mismo quien asegurara este miércoles que le han ofrecido directamente el cargo.

Durante un encuentro con medios de comunicación en el aeropuerto tras su arribo a Portugal, Mourinho explicó que luego de la salida en las últimas horas del exDT del Benfica, Bruno Lage, no solo le interesa negociar su contratación sino que también lo contactaron del equipo.

“El Benfica oficialmente me preguntó que si estaba interesado y yo dije que estaba en el extranjero y que cuando volviera a Portugal tendría todo el gusto de hablar“, afirmó el técnico luso

Mourinho, quien recientemente destituido en el Fenerbahce tras quedar fuera de la UEFA Champions League al perder 1-0 en el global precisamente contra el Benfica en la última etapa previa de clasificación, dijo también que ya se ha visto ejerciendo con las Águilas.

“Cuando fui confrontado con la posibilidad de entrenar al Benfica, no lo pensé dos veces en el sentido de: me interesa, me gustaba”, añadió.

Su llegada al Portugal, que aseguró que “no estaba programada”, se produce pocas horas después de la salida anoche de Bruno Lage tras la derrota en casa este martes contra el club Qarabag de Azerbayán por 2-3 y empatar frente al Santa Clara en la última jornada de liga.

Cuestionado sobre su predecesor, Mourinho aseguró que Lage es “un gran entrenador” al que ve con “inmenso respeto” y solidaridad.

“Conozco el sentimiento, conozco lo que Bruno está sintiendo en este momento. Creo que necesita hacer lo que hacemos, que es luto”, afirmó el que fue entrenador de equipos como el Real Madrid, el Tottenham y el Manchester United.

Tras superar la quinta jornada, el Benfica (que todavía tiene un partido pendiente) va cuarto en la clasificación de la Liga lusa con 10 puntos, mientras que el Porto, que va primero con cinco partidos, acumula 15 puntos.

