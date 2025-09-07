Presidente del Fenerbahçe sobre salida de Mourinho: “Este equipo debe jugar mejor”

El presidente del Fenerbahçe Ali Koç explicó este domingo los motivos de la salida del técnico portugués José Mourinho, despedido la semana pasada tras la eliminación del club en la fase previa de la Champions League frente al Benfica (1-0).

“¿Por qué despedimos a Mourinho? Lo diré por primera vez. Fue un despido doloroso. Nuestra química funcionaba, los éxitos están ahí. Traerlo aquí fue un gran éxito. Separarse de alguien que es ante todo un amigo fue duro”, señaló Koç en , este equipo debe jugar mejor”

El dirigente fue claro al señalar que la decisión se debió al nivel de juego: “No es un problema ser eliminado por el Benfica, pero es inaceptable ser eliminado de esta manera. Esto a mí me daba la sensación que continuaba el fútbol del año pasado. Nos separamos porque creemos que a partir de este punto, este equipo debe jugar mejor”.

El Fenerbahçe cerró la temporada 2024-25 en el segundo lugar, al igual que en las tres campañas anteriores, pero con cifras más bajas: 84 puntos y 90 goles, frente a los 99 puntos y 99 goles de la 2023-24.

Koç adelantó que la búsqueda del nuevo técnico podría resolverse “en las próximas 24 horas” y reveló que el candidato principal es de origen alemán: “Si nuestro nuevo técnico fuera local, sería Ismail (Kartal), pero como tenemos muchos jugadores europeos, continúa la búsqueda de un experimentado entrenador extranjero”.

El presidente descartó a otros nombres, como el italiano Luciano Spalletti, quien confirmó que no trabajará esta temporada, y dejó claro que no habrá otro portugués: “Hay muy buenos entrenadores portugueses, pero nuestra comunidad ya no quiere saber nada de nombres portugueses. Por eso nos hemos orientado a la escuela alemana”.

