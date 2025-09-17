Joven mató a su padre anciano en hogar en Queens, Nueva York: acusación

Carl Muraco, joven de 25 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien fue apuñalado en su hogar en Queens (NYC).

La Policía de Nueva York, que respondió a una llamada al 911 por una agresión, encontró a John Muraco (76) muerto con una puñalada en el pecho en su casa ubicada en 102nd St. cerca de 159th Ave., en Howard Beach, alrededor de las 11:40 p.m. del sábado.

Su hijo fue puesto bajo custodia esa misma noche y el domingo fue acusado de homicidio y posesión ilegal de un arma. El padre y el hijo habitaban en la casa donde sucedió el crimen. No quedó claro de inmediato si otros familiares vivían en la casa o si estaban allí en el momento del homicidio.

“Es muy raro. No es nada normal en este barrio”, dijo al Daily News un vecino que prefirió permanecer en el anonimato. La familia se mudó desde California hace aproximadamente un año y medio, agregó.

“Fue una sorpresa”, dijo otro vecino. “Parece que eran gente tranquila”. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

En julio Lamont “Tip Dog” Thornton, leyenda del baloncesto en Harlem, fue apuñalado dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA); murió tras pasar dos semanas en el hospital y su hijo fue acusado. En junio un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde noviembre, cuando su padre fue víctima de un homicidio.

En abril un quinceañero mató a su abuela y dejó gravemente herida a su madre al acuchillarlas en una discusión doméstica en Long Island (NY). En marzo un hombre fue acusado de balear fatalmente a su padre John “Jack” Miller, un ex detective y bombero voluntario, durante una discusión en su casa en Long Island (NY). Y una joven hispana alegó “defensa propia” luego de matar a cuchilladas a su padre afuera de su hogar en Brooklyn.

Poco antes de la navidad de 2024 un adolescente de 15 años resultó herido y escapó por la ventana en un ataque en el que su madre murió apuñalada supuestamente a manos de su padre en Brooklyn (NYC). En noviembre un residente de Brooklyn (NYC) de 30 años fue acusado de matar a su padre en un hotel de cinco estrellas en Irlanda. En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). También ese mes un hombre de 31 años admitió a la policía haber matado a puñaladas a su anciano padre en su hogar en Ridgefield, tranquila localidad de Connecticut que no había tenido un homicidio desde hacía más de dos décadas, en 2003.

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

