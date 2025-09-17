window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

La Fed recorta las tasas por primera vez en el año, en medio de la intensa presión de Trump

El mercado laboral muestra una clara debilidad, con empleos creados muy por debajo de las expectativas

Jerome Powell confirmó la decisión de la Fed de recortar las tasas de interés por primera vez en el año.

Jerome Powell confirmó la decisión de la Fed de recortar las tasas de interés por primera vez en el año. Crédito: AP

Por  José Luis Martínez

La Reserva Federal, bajo la presión de una economía estancada y un mercado laboral debilitado, confirmó que recortará las tasas de interés por primera vez desde finales de 2024, reflejando preocupaciones crecientes sobre la desaceleración económica y en medio de las tensiones políticas promovidas por el presidente Donald Trump para que se tomara esta decisión monetaria y de controlar al banco central.

En su decisión de este miércoles, la Fed acordó reducir un cuarto de punto porcentual al tipo de referencia del banco central, tal como esperaban los expertos, para quedar en un rango entre el 4% y el 4.25%.

“El mercado laboral realmente se está enfriando”, advirtió el presidente de la Fed, Jerome Powell, en una conferencia de prensa el miércoles después de confirmar el anuncio del recorte de las tasas, como una medida que también intensa reducir la tensión política que hay sobre su cargo, luego que el gobierno federal ha intentado acusar a Powell de fraude hipotecario.

En un momento más información.

