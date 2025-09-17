La Fed recorta las tasas por primera vez en el año, en medio de la intensa presión de Trump

La Reserva Federal, bajo la presión de una economía estancada y un mercado laboral debilitado, confirmó que recortará las tasas de interés por primera vez desde finales de 2024, reflejando preocupaciones crecientes sobre la desaceleración económica y en medio de las tensiones políticas promovidas por el presidente Donald Trump para que se tomara esta decisión monetaria y de controlar al banco central.

En su decisión de este miércoles, la Fed acordó reducir un cuarto de punto porcentual al tipo de referencia del banco central, tal como esperaban los expertos, para quedar en un rango entre el 4% y el 4.25%.

“El mercado laboral realmente se está enfriando”, advirtió el presidente de la Fed, Jerome Powell, en una conferencia de prensa el miércoles después de confirmar el anuncio del recorte de las tasas, como una medida que también intensa reducir la tensión política que hay sobre su cargo, luego que el gobierno federal ha intentado acusar a Powell de fraude hipotecario.

BREAKING: In a stunning moment, Fed Chairman Jerome Powell just admitted that Donald Trump had managed to both increase inflation and slow job growth. Holy cow. pic.twitter.com/hs3agi1tEH — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) September 17, 2025

