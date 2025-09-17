Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del miércoles 17 de septiembre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más populares en el estado, con sorteos emocionantes que otorgan a los jugadores la posibilidad de ganar premios millonarios. Si estás interesado en participar en sus sorteos o simplemente deseas estar informado de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, sigue leyendo para obtener más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy miércoles, 17 de septiembre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del miércoles 17 de septiembre

Combinación mediodía: 01 00 09 03

Combinación noche: 02 01 07 01

Números ganadores de Pick-4 del miércoles 17 de septiembre

Combinación mediodía: 06 01 08 03 03

Combinación noche: 09 00 07 02 01

Números ganadores de Cash4Life del miércoles 17 de septiembre

Los números ganadores son: 27 29 33 34 50

Cash Ball: 03

Números ganadores de Jersey Cash-5 del miércoles 17 de septiembre

Los números ganadores son: 04 24 32 34 37 B-37

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $977,000

¿A qué hora se celebran los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se celebran con diferente frecuencia según el juego. Se celebran todos los días y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción para el sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se eligen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números a su gusto o marcar la opción de “Quick Pick” para que se generen al azar y no tener que pensar.

Jugando a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes adivinar los cuatro números en el orden concreto en el que fueron sorteados.

Ambos juegos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se juega cada día a las 9:00 PM de Nueva Jersey. Particularmente, Jersey Cash 5, solo se juega una vez.

Para participar en Jersey Cash 5 debes escoger cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, ganarás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar estos números y tendrás de premio $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos inician a las 9:00 PM de la tarde (ET) y regalan la posibilidad de recibir dinero a diario a los afortunados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como mencionábamos arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador escoge seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el mismo orden en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además de este premio, Pick-6 también otorga premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo se sortea Pick-6? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

