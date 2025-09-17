New York Mets homenajearon a Robert Redford y su jonrón en la película ‘The Natural’

Horas después de conocerse la muerte del mítico acto Robert Redford, la transmisión de New York Mets rindió homenaje a leyenda del cine recreando su icónico jonrón de la película ‘The Natural’.

El Citi Field de Queens fue testigo de este hecho en la parte alta de la primera entrada del juego entre Mets y San Diego Padres, cuando el tercera base Brett Baty conectó un cuadrangular de 416 pies hacia el jardín derecho. En esa entrada los locales anotaron cinco rayitas.

Fue en ese momento cuando comenzó el espectáculo de homenaje. Mientras Baty recorría las bases, las cámaras enfocaron las luces del Citi Field y estas emitieron un efecto similar a fuegos artificiales o explosiones.

Ese instante era una clara simulación de homenaje al batazo del personaje Roy Hobbs interpretado por Redford en la icónica película de 1984. Poco después, el director de la transmisión, John DeMarsico, confirmó que efectivamente fue un gesto de homenaje a Redford.

Tonight's tribute to Roy Hobbs and The Natural. RIP to one of the greats, Robert Redford pic.twitter.com/u7roXZRlMF https://t.co/VxVdj1n1xS — John DeMarsico (@JohnDeMarsico) September 17, 2025

En redes sociales el tributo corrió como la espuma y obtuvo una gran relevancia mediática convirtiéndose en tendencia. En esa película, el legendario actor y director ganador del Óscar interpreta a Roy Hobbes, un jugador que firma por el equipo ficticio llamado New York Knights.

En la cinta, la novena no atraviesa su mejor momento. Esta película es una adaptación al cine de la novela del escritor Bernard Malamud. Por su parte, los Mets vencieron a los Padres 8-3, manteniendo una ventaja de 1.5 juegos sobre los Diamondbacks de Arizona por el último puesto de comodín.

Redford falleció en su casa en Utah el pasado martes a los 89 años. Su representante, Cindi Berger, dio a conocer la noticia detallando que estuvo rodeado de sus seres queridos en el lugar que más amaba. Todavía se desconoce la causa de la muerte.



