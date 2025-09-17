Se acercan los playoffs: así se verían los enfrentamientos si la temporada regular terminara hoy

El reloj corre para los 30 equipos de las Grandes Ligas, y la carrera por un lugar en la postemporada se ha vuelto una lucha de alarido.

Basado en las clasificaciones actuales, la estructura de los playoffs ya está casi definida, aunque las posiciones finales aún pueden cambiar. En este momento, los favoritos de las divisiones y los aguerridos equipos de comodín se preparan para el “momento de la verdad”.

Cuadro de la Liga Americana

En la Liga Americana, la batalla ha sido feroz. Los líderes de división, con su pase directo a la Serie Divisional, ya están casi definidos, mientras que los equipos comodín prometen emocionantes duelos para avanzar a la siguiente ronda.

Líderes de División: Toronto Blue Jays (División Este) Detroit Tigers (División Central) Seattle Mariners (División Oeste)

Equipos Comodín: New York Yankees (Primer comodín) Houston Astros (Segundo comodín) Boston Red Sox (Tercer comodín)



Enfrentamientos de la Serie de Comodines:

New York Yankees vs. Boston Red Sox (Los Yankees, como primer comodín, se enfrentarían al tercer comodín, su histórico rival).

Houston Astros vs. Seattle Mariners (El segundo comodín de la Liga Americana se mediría al ganador de la División Oeste).

Aaron Judge. Crédito: Yuki Iwamura | AP

Cuadro de la Liga Nacional

En la Liga Nacional, el panorama también está claro. Los equipos han demostrado su consistencia a lo largo del año y se preparan para el desafío de la postemporada.

Líderes de División: Philadelphia Phillies (División Este) Milwaukee Brewers (División Central) Los Angeles Dodgers (División Oeste)

Equipos Comodín: Chicago Cubs (Primer comodín) San Diego Padres (Segundo comodín) New York Mets (Tercer comodín)



Enfrentamientos de la Serie de Comodines:

New York Mets vs. Chicago Cubs (Los Mets, como el mejor de los comodines, se enfrentarían a los Cubs).

San Diego Padres vs. Los Angeles Dodgers (Un clásico de la División Oeste, con un duelo entre el segundo comodín y el ganador de la división, que en este caso, se verían las caras nuevamente).

La emoción de la postemporada ya se siente en el aire. Si bien estos enfrentamientos están sujetos a cambios en los últimos días de la temporada, el panorama actual nos da una idea clara de los épicos duelos que se avecinan en la recta final del camino hacia la Serie Mundial.

