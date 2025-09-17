Spirit Airlines lanza vuelos desde $54.99 para celebrar el Mes de la Herencia Hispana

Spirit Airlines anunció este lunes una promoción especial para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana, ofreciendo vuelos de ida desde $54.99 dólares hacia múltiples destinos con fuerte presencia cultural hispana, entre ellos Miami, Nueva York, Los Ángeles y San Juan, Puerto Rico.

La aerolínea informó que la campaña estará disponible del 16 al 22 de septiembre de 2025, mientras que los vuelos promocionales aplican únicamente para viajes programados entre el 15 de octubre y el 19 de noviembre del mismo año.

Precios y destinos incluidos

La lista de tarifas anunciadas por Spirit Airlines contempla vuelos de ida a ciudades con comunidades hispanas vibrantes:

* Tampa (TPA): desde $54.99

* Miami (MIA): desde $58.99

* Nueva York (LGA): desde $59.99

* San Antonio (SAT): desde $68.99

* Los Ángeles (LAX): desde $87.99

* San Juan, Puerto Rico (SJU): desde $108.99

Todas estas tarifas requieren compra con al menos 21 días de anticipación y aplican a vuelos de ida en fechas limitadas.

Un homenaje a la cultura hispana en EE.UU.

La aerolínea, que en los últimos años se ha consolidado como una opción de bajo costo, busca reforzar su conexión con las comunidades hispanas en Estados Unidos, que representan más del 20% de la población nacional y son un motor de crecimiento en el turismo.

En un comunicado oficial, Rana Ghosh, vicepresidente senior y principal ejecutivo de Spirit Airlines, destacó la intención de la campaña: “Nuestro objetivo es ayudar a nuestros invitados a estirar su dinero de viajes para que puedan experimentar nuevas culturas y lugares más a menudo”.

El directivo agregó que los viajeros podrán aprovechar la oferta para descubrir la gastronomía, la música y las tradiciones que se celebran en estos destinos durante el Mes de la Herencia Hispana.

Una promoción en medio de la bancarrota

El anuncio llega pocas semanas después de que Spirit Airlines se declarara en bancarrota por segunda vez en menos de un año, arrastrando deudas que se estiman entre $1,000 millones y $10,000 millones.

La compañía, golpeada por la intensa competencia con otras aerolíneas de bajo costo como Frontier y JetBlue, espera reorganizar sus operaciones para centrarse en mercados clave, ajustar el tamaño de su flota y reducir costos estructurales.

Aun así, la decisión de lanzar esta promoción busca enviar un mensaje claro: Spirit sigue en el mercado y pretende mantener su vínculo con los pasajeros, especialmente con aquellos que buscan tarifas económicas para viajar a destinos de relevancia cultural.

Para los neoyorquinos, la campaña representa una oportunidad atractiva. Los vuelos desde LaGuardia (LGA) hacia distintos “destinos hispanos” permiten planificar escapadas cortas a precios bajos, justo en temporada de otoño, cuando ciudades como Miami o San Juan ofrecen clima cálido y festivales culturales.

En el caso de Nueva York, la oferta también beneficia a quienes deseen recibir familiares del Caribe y de Latinoamérica a un costo menor, facilitando la conexión entre comunidades migrantes que viven en la Gran Manzana.

El valor simbólico del Mes de la Herencia Hispana

El Mes de la Herencia Hispana se celebra cada año en EE.UU. entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, y reconoce el aporte de la población hispana al país. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Miami organizan eventos, conciertos, desfiles y actividades gastronómicas durante estas semanas.

Spirit Airlines busca capitalizar ese contexto cultural, alineando su campaña con un periodo donde las comunidades hispanas celebran su identidad y los viajeros buscan participar en dichas actividades.

Detalles que deben considerar los pasajeros

Los interesados en aprovechar esta promoción deben tener en cuenta lo siguiente:

* Las tarifas aplican solo a vuelos de ida.

* Los boletos requieren 21 días de compra anticipada.

* El periodo de viaje está restringido: del 15 de octubre al 19 de noviembre de 2025.

* La disponibilidad de asientos es limitada y varía según la ruta.

Con esta iniciativa, Spirit Airlines demuestra que, pese a la crisis financiera, continúa apostando por ofrecer opciones accesibles. La compañía pretende mantenerse relevante en el mercado aéreo estadounidense, al mismo tiempo que refuerza su identidad como aerolínea que conecta a viajeros con destinos donde la cultura hispana es protagonista.

