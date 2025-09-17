Terence Crawford se autoproclama como el “mejor boxeador de esta generación” tras vencer a Canelo Álvarez

La victoria de Terence “Bud” Crawford sobre Canelo Álvarez no solo le otorgó el cinturón indiscutido del peso supermedio, sino que también solidificó su estatus en el boxeo.

Después de dominar la categoría de peso wélter y ascender para conquistar a la máxima figura del boxeo mexicano, Crawford ha dejado claro que considera su obra completa.

En una entrevista para TMZ Sports el ahora campeón indiscutido se mostró sereno y seguro. Habló sobre la magnitud del enfrentamiento y sobre cómo esta victoria ha redefinido por completo su legado, llevándolo a un nuevo escalón en la historia.

Ante los micrófonos de TMZ, Crawford no tuvo reparos en autoproclamarse como el mejor en su campo, argumentando que su palmarés y sus logros lo respaldan por completo. “No diría que fue la pelea más dura de mi carrera, pero definitivamente fue la más grande”, afirmó, minimizando la dificultad del enfrentamiento y resaltando su importancia.

Erik Morales se pronuncia tras el combate entre Crawford y Canelo. Crédito: David Becker | AP

Cuando se le preguntó directamente si se considera el mejor de su generación, su respuesta fue tajante: “Es un hecho. Terence Crawford es el mejor boxeador de esta generación y uno de los más grandes de todos los tiempos en el deporte del boxeo”.

Las palabras de Crawford no se detuvieron ahí, pues incluso contempló la posibilidad del retiro, dejando entrever que, a su parecer, ya no le queda nada más por probar.

“Absolutamente. Sabes, si tuviera que colgar los guantes ahora mismo, definitivamente estaría satisfecho. Ya sabes, por todos mis logros y las cosas que he hecho en el deporte del boxeo. Sí”, concluyó, en un claro mensaje de que su misión en el boxeo podría haber terminado.

Sigue leyendo:

Triunfo de Terence Crawford ante Canelo Álvarez fue la pelea más vista del siglo XXI

“Tenía las piernas agotadas”: Julio César Chávez Jr. explica los motivos de la derrota de Canelo Álvarez



