“Tenía las piernas agotadas”: Julio César Chávez Jr. explica los motivos de la derrota de Canelo Álvarez

La inesperada victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez ha generado un intenso debate entre expertos y aficionados.

A la discusión se ha sumado Julio César Chávez Jr., quien, a través de sus redes sociales, ofreció su perspectiva sobre lo sucedido en el cuadrilátero, alejándose de los análisis técnicos y enfocándose en una posible causa física.

El “Junior”, conocido por sus comentarios a menudo polémicos, afirmó que el campeón mexicano no estaba en su mejor forma y que este factor fue determinante para el resultado del combate.

Terence Crawford sorprendió al mundo del boxeo tras vencer con creces a Canelo Alvarez. Crédito: David Becker | AP

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Chávez Jr. no dudó en dar su opinión, la cual se centró en la condición física de Canelo durante el duelo.

“Yo creo que Canelo estaba mermado físicamente, me dio la impresión que no traía bien las piernas y no le funcionaban para usar el poder y su capacidad de reacción”, afirmó.

Antes de la pelea entre Canelo y Crawford el pugilista mexicano también había dado su opinión sobre quién podría ganar el enfrentamiento.

“Arriba del ring todo puede pasar. La lógica es que gane Canelo por su jerarquía, porque está en su peso, porque es mucho más fuerte que Crawford. Crawford es un gran peleador, que eso nadie lo dude, es uno de los mejores libra por libra, para mí, en la actualidad, pero en su peso”, aseguraba el Junior.

El pugilista también expresó su deseo de que Canelo busque una revancha y logre redimirse. Chávez Jr. aseguró que, a pesar de la derrota, confía en que su compatriota tiene lo necesario para volver a la cima.

