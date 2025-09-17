Yadhira Carrillo sobre Juan Collado: “Tengo que asumir que ese no es mi lugar”

Yadhira Carrillo sostuvo una conversación con Michelle Galván donde abordaron diversos aspectos de la vida sentimental y profesional de la actriz luego de varios meses de conocerse su ruptura con Juan Collado. Además, explicó que debido a su matrimonio se vio en la obligación de dejar su carrera a un lado, ya que a él no le gustaba que ejerciera esa profesión.

“No sé (cómo lo solté), solo sé que lo supe hacer. Cuando le comenté que iba a ser telenovela, es algo que a él no le gusta. Lo respeto y lo entiendo tanto. Dejé todo eso 17 años, por vivir todos los días, todos los segundos con él. Me sumergí y entré en ese matrimonio al 100 por ciento, en cuerpo, espíritu, alma; fidelidad absoluta, amor entero, y dejé absolutamente todo. Así fue como me sentí satisfecha”, le contó a Michelle.

Luego de haberse mantenido ausente por casi dos décadas, comenzó a sentir ganas de volver a trabajar en televisión. Por ello, explicó que no podía seguir al lado de alguien que no entiende su pasión por la actuación y que le ha dado tanto a lo largo de su vida, razón por la cual entendió que ese ya no era su lugar.

“Después, cuando empecé a sentir esta necesidad de volver a trabajar, para él no fue agradable porque no es una cosa con la que él se sienta cómodo, lo cual es absolutamente aceptable. Nadie tiene que caminar un camino que no le hace feliz; si lo puede hacer sentir incómodo, si su felicidad no se la puede dar alguien que se dedica a esto, entonces no soy la persona apropiada para que ese ser, que yo amo profundamente, sea feliz. Yo tengo que asumir que ese no es mi lugar“, añadió.

Juan estuvo preso durante un tiempo y, pese a los problemas de salud que ella presentó y tras sus operaciones, eso no se convirtió en un impedimento para que ella lo visitara en prisión para darle de comer y hasta darle sus remedios tras un tratamiento médico.

“Montando a caballo me lastimé y, cuando yo entraba a ese lugar, tenía que llevar las bolsas de todo lo que tenía que meter: la comida, el medicamento, todo lo necesario. Nadie puede ayudarte, solo puedes entrar tú, tienes que pasar filtro, subir escaleras, pasar rampas y, para mí, era muy difícil eso. Y yo todos los días le decía a Dios: ‘Solo tú me puedes dar las fuerzas'”, explicó.

