Aeropuertos de Nueva York: ¿entre los mejores o los peores de EE.UU.?

En Nueva York, criticar a los aeropuertos es casi una tradición. Pasajeros frecuentes y viajeros ocasionales coinciden en que volar desde la ciudad puede convertirse en un desafío, ya sea por los retrasos, las cancelaciones o las interminables filas. Sin embargo, un nuevo ranking de J.D. Power, publicado en 2025, aporta datos concretos sobre qué tan mal, o bien, están considerados JFK, LaGuardia y Newark, comparados con el resto de Norteamérica, particularmente de Estados Unidos.

El informe revela que la satisfacción general de los pasajeros en EE.UU. y Canadá ha mejorado, con un aumento de 10 puntos en promedio en una escala de 1,000. Las mejoras en infraestructura, junto con una tendencia creciente a incluir la cultura local en restaurantes y tiendas dentro de las terminales, han contribuido a este repunte.

“Estamos viendo más viajeros que nunca, muchos lidiando con retrasos, pero aun así disfrutan más de su experiencia en los aeropuertos”, explicó Michael Taylor, director de viajes, hospitalidad y retail en J.D. Power.

JFK: avances notables, aunque con limitaciones

Entre los 3 aeropuertos que sirven al área metropolitana, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) fue el que mejor parado salió en la encuesta. Clasificado dentro de la categoría de aeropuertos “mega”, aquellos con mayor volumen de pasajeros, JFK ocupó el cuarto lugar a nivel nacional.

La posición refleja los esfuerzos de modernización realizados en los últimos años, como la ampliación de espacios en las terminales, un proceso de seguridad más ágil y opciones de comida y bebida que buscan mayor calidad y diversidad.

No obstante, las quejas por largos tiempos de espera y aglomeraciones siguen siendo constantes. Al tratarse de una de las principales puertas de entrada a EE.UU., JFK enfrenta un volumen de pasajeros que pone a prueba cualquier mejora.

El Aeropuerto JFK se encuentra entre entre los mejores considerados como “mega aeropuertos” (Foto: New York Governor’s Office/AP)

LaGuardia: la renovación no convence del todo

El Aeropuerto LaGuardia (LGA), históricamente criticado por sus instalaciones obsoletas, vivió una transformación radical tras una remodelación multimillonaria que lo convirtió en un espacio moderno y luminoso. Sin embargo, el ranking demuestra que la percepción de los viajeros aún no se alinea con la imagen renovada.

En la categoría de aeropuertos grandes, LaGuardia ocupó el puesto 17 de 27, una posición que sugiere avances, pero también mucho margen de mejora.

Los pasajeros destacan que, a pesar de las nuevas terminales, persisten problemas de conectividad, servicios limitados y esperas prolongadas. La conclusión es que, aunque el cambio arquitectónico fue drástico, la experiencia integral todavía no logra satisfacer por completo a quienes pasan por sus puertas.

Pese a sus recientes modificaciones LaGuardia sigue presentando ciertos inconvenientes que arruinan los planes de los viajeros. (Foto: Bebeto Matthews/AP)

Newark: el peor evaluado entre los “mega” aeropuertos

Si hay un aeropuerto que sigue generando frustración es el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR). Clasificado también como “mega”, se ubicó en el último lugar de su categoría en la encuesta de J.D. Power.

La apertura de una nueva terminal moderna y otros proyectos de renovación en curso no fueron suficientes para mejorar la percepción de los pasajeros. Newark enfrenta una combinación de factores que pesan en su contra: altos volúmenes de tráfico, terminales congestionadas y una serie de cancelaciones masivas registradas a inicios de este año.

La consecuencia es un nivel de satisfacción muy por debajo de otros aeropuertos del mismo rango, reforzando la reputación de Newark como uno de los puntos más complicados para quienes vuelan desde la región de Nueva York y Nueva Jersey.

Newark es considerado como uno de los aeropuertos más caóticos del país. (Foto: Seth Wenig/AP)

Un espejo incómodo frente a los líderes nacionales

Mientras Nueva York lidia con críticas mixtas, otros aeropuertos se consolidan como referentes positivos. Minneapolis-Saint Paul International Airport se llevó el primer lugar entre los “mega” por segundo año consecutivo, seguido de Detroit Metropolitan Wayne County Airport y Phoenix Sky Harbor International Airport.

En los aeropuertos grandes, John Wayne Airport en California lideró la lista, mientras que entre los medianos, Indianápolis International Airport volvió a destacarse como el mejor por cuarto año consecutivo.

Este contraste evidencia que, aunque Nueva York cuenta con inversiones millonarias y proyectos ambiciosos, la experiencia del pasajero todavía se queda atrás en comparación con ciudades que, a menor escala, logran brindar viajes más cómodos y fluidos.

¿Qué significa para los pasajeros neoyorquinos?

El informe de J.D. Power subraya una realidad incómoda: los aeropuertos de Nueva York, pese a las renovaciones y mejoras visibles, siguen siendo percibidos como problemáticos. JFK avanza y obtiene una posición respetable, pero LaGuardia lucha con su reputación y Newark permanece rezagado.

Para los viajeros locales, la elección del aeropuerto puede marcar la diferencia entre una experiencia manejable y otra llena de frustraciones. Y aunque la región continúa siendo un punto neurálgico para la aviación mundial, aún queda camino por recorrer para que sus aeropuertos dejen de ser un tema recurrente de queja entre neoyorquinos y visitantes.

