Alfredo Adame arremete contra Susana Zabaleta: “Es una cantantilla”

Alfredo Adame tiene un estilo bastante peculiar por el cual es conocido en el mundo del entretenimiento, y ser directo es uno de los aspectos que lo caracterizan. Durante un encuentro con los medios de comunicación, se fue en contra de Susana Zabaleta y su novio Ricardo Pérez, revelando que entre ellos existe un conflicto desde hace bastante tiempo.

El exparticipante de “La Casa de los Famosos All-Stars” habló de la carrera artística de ella y comenzó diciendo que Susana ni ocupa los primeros lugares de las listas musicales, y tampoco habría vendido suficientes discos a lo largo de su profesión. Adame mencionó que aparentemente ella no sería una persona exitosa y no le queda más que apegarse a los temas en tendencia para poder resaltar u ocupar los principales titulares del mundo del entretenimiento.

“La tipa esta es una cantantilla que ni está en el top ten, no es la gran vendedora de discos, no está en absolutamente nada, es una tipa escandalosa que se tiene que andar colgando de todo el mundo porque no tiene éxito. Los dos son igualitos de basura (…) Les gusta andarse metiendo, además sin justificación, y faltarle como me faltaron a mí al respeto no hay justificación. No son nada, son unos pobres diablos”, añadió.

El mexicano no perdió la oportunidad y ofendió a Ricardo y también a Susana, dejando claro que aparentemente serían el tipo de personas que vivirían enojados y sin tener un valor aparente. En cuanto a la pareja de ella, Adame dijo que siempre se ha enfocado en querer demostrar que tiene unos 15 años, pero la verdad es completamente distinta, dado que ya tiene 45, aunque desde su perspectiva no se comporta como tal.

“Son unos estúpidos (…) Son unos resentidos, frustrados, amargados que no valen un cacahuate. (Ricardo Pérez) Es un imbécil de 45 años queriendo aparentar ser un chivato de 15, muy innovador y todo, pero en cuanto me vio se metió, me tuvo miedo”, explicó a los medios de comunicación.

Ricardo esta semana ha ocupado los principales titulares de la prensa por supuestamente serle infiel a Susana, quien es mucho mayor que él, razón por la cual siempre los han estado criticando. Además, hace pocos días protagonizaron un momento incómodo durante un encuentro con la prensa, donde Zabaleta terminó cayéndose.

