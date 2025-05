Bárbara de Regil dice que Susana Zabaleta le “pegó horrible”

Bárbara de Regil es una de las participantes de “Secretos de parejas”. En uno de los relatos que compartió, dejó claro que, en oportunidades, las personas le habían manifestado la forma de ser de Susana Zabaleta, aunque ella prefirió no creer absolutamente nada y conocerla por sí misma. Sin embargo, declaró que su experiencia fue bastante complicada porque la cantante la habría agredido.

“En una escena, tenía que inyectarme una cosa, entonces estaba tras la chamarra Y entonces la inyección es como retráctil. Le haces así y se regresa la aguja. Entonces yo dije: ‘Inyecta aquí’; y me dijo: ‘Sí’, pero me metió un madr*zo así y me pegó horrible y dije: ‘Es broma’. Volteo y le digo: ‘No te lleves pesado conmigo’, y me dijo: ‘Yo no me llevo pesado, yo vivo pesado'”, explicó en Canela TV.

Bárbara manifestó que ella jamás había querido crear una percepción que acabara siendo errónea sobre Susana, pero el día que lo conoció, al saludarla, ni le contestó. No obstante, la actriz dejó claro que eso no fue lo peor, porque mientras ella hablaba con su hija, Zabaleta estuvo atenta y posteriormente hizo una broma interpretándola sin haber tenido experiencias juntas.

“En el último proyecto que hice de ‘Rosario Tijeras 4’ Susana Zabaleta híjole, sí, ya me habían hablado pesado de ella, pero nunca pensé cómo era. Yo como que no quise hacerme malas ideas hasta que la conocí. Yo estaba en una videollamada con Mar y cuando terminé la llamada, me empezó a hacer burla. Empezó a imitarme”, contó a las otras parejas que formaron parte de este proyecto.

De Regil mencionó que todo terminó resultando tal y como se lo dijeron los demás sobre Susana, solamente que en primera instancia quiso ignorar tantos comentarios negativos. Hasta el momento de la publicación de esta noticia, la cantante no se ha manifestado sobre este nuevo escándalo que le envuelve tras haber salido recientemente de uno donde Mariana Seoane hablaba de su relación con Ricardo Pérez.

“En este caso, mi propia experiencia fue lo que me dijeron los demás. Todos me contaron que empezó a decir: ‘Ay, esto aguanta. Esto aguanta. Yo no quiero. Me voy a comprar una casa en Las Lomas. Empezó a decir mucha tontería”, añadió en el episodio de Canela TV episodio que ya fue estrenado a través de YouTube.

