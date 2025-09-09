Susana Zabaleta revela qué pensaba al ver cantar a Ángela Aguilar en exclusivo evento en México

Durante la reciente edición del exclusivo evento “Los 300 Líderes más Influyentes de México”, celebrado en la Ciudad de México, una escena captó la atención de los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Y es que Ángela Aguilar, envuelta en polémicas familiares y sentimentales, subió al escenario para interpretar temas como “Paloma Negra”.

Entre el público, las cámaras enfocaron a Susana Zabaleta, quien observaba atentamente junto a su pareja, el comediante Ricardo Pérez.

Las expresiones faciales de Zabaleta durante la presentación desataron todo tipo de especulaciones en redes, desde memes hasta supuestas “lecturas” de sus pensamientos. Sin embargo, fue la propia artista quien decidió hablar al respecto y aclarar lo que realmente sentía en ese momento.

Susana Zabaleta: “Me da tristeza ver cómo los tratan”



En una entrevista posterior al evento, Susana Zabaleta expresó abiertamente su sentir sobre lo que implica ser joven y artista en medio del ojo público. Sin rodeos, compartió su punto de vista sobre la ola de críticas hacia Ángela Aguilar, quien en los últimos meses ha enfrentado una fuerte exposición mediática.

“Son dos grandes artistas que no supieron hacer las cosas bien, pero también es que son muy chiquitos”, comentó la cantante, en clara alusión a Ángela y Christian Nodal.

Zabaleta también destacó la necesidad de mostrar más empatía hacia los artistas emergentes que, pese a los errores, siguen apostando por mantener viva la música tradicional mexicana.

Apoyo a la nueva generación de la música regional

A diferencia de quienes han criticado duramente a Ángela por su vida personal, Zabaleta decidió reconocer el esfuerzo de los jóvenes artistas que, como la hija de Pepe Aguilar, continúan el legado de los sonidos mexicanos. Su respaldo fue contundente: “Yo aplaudo mucho lo que están haciendo por la música mexicana”.

Con estas palabras, la intérprete de ópera y teatro musical dejó claro que su intención no es alimentar la polémica, sino valorar el talento de quienes intentan destacar en medio de la presión mediática.

La controversia no termina

Mientras Zabaleta daba de qué hablar por su expresión durante el show, Ángela Aguilar y Christian Nodal también estuvieron en el foco por su llegada al evento: ambos arribaron escoltados por siete guardaespaldas, generando comentarios irónicos como el de la periodista Shanik Berman, quien bromeó con que parecía que “los fueran a atacar”.

La tensión se incrementó al finalizar la velada. Varios reporteros esperaban a la pareja con preguntas relacionadas a las recientes declaraciones de Cazzu, expareja de Nodal, quien denunció obstáculos en la convivencia con su hija Inti, además de acusaciones contra su equipo legal. La respuesta fue tajante: ninguno de los involucrados emitió declaraciones y se retiraron rápidamente del lugar.

A esto se sumó el reciente escándalo protagonizado por Emiliano Aguilar, medio hermano de Ángela, quien lanzó fuertes críticas contra Nodal, alimentando aún más el ambiente de controversia.

Zabaleta, entre el humor involuntario y la defensa artística

Pese a que sus gestos se convirtieron en memes, Susana Zabaleta se mantuvo firme en su postura de apoyo a la juventud artística. Su espontaneidad y sentido del humor fueron parte de lo que hizo viral el momento, pero su mensaje final fue claro: es momento de dejar atrás los juicios personales y enfocarse en el talento.



Con su habitual franqueza, la artista se sumó a las voces que buscan equilibrar el juicio mediático hacia Ángela Aguilar, defendiendo la idea de que el arte, más allá del escándalo, merece ser valorado por su esencia.

