Belvedere Castle: el rincón más romántico de Nueva York para pedir matrimonio

¿Es Nueva York una ciudad romántica? Para muchos la respuesta es un rotundo “sí”, y un nuevo estudio parece confirmarlo.

El icónico Belvedere Castle, enclavado en el corazón de Central Park, fue nombrado uno de los mejores lugares del mundo para pedir matrimonio. Según el informe elaborado por la firma nupcial A Diamond Is Forever, este rincón neogótico ocupa el puesto número 19 a nivel global y el décimo en Estados Unidos como escenario perfecto para una propuesta.

Una joya en el corazón de Central Park

El castillo, construido en 1869 por el arquitecto Calvert Vaux, el mismo responsable de buena parte del diseño de Central Park, se encuentra en Vista Rock, el segundo punto natural más alto del parque. Desde allí, los visitantes disfrutan de vistas panorámicas al Great Lawn, Turtle Pond y el horizonte de Manhattan. No es casualidad que “Belvedere” signifique en italiano “hermosa vista”.

Pensado originalmente como un mirador que atrajera a los neoyorquinos al centro del parque, el castillo ha tenido múltiples funciones a lo largo de su historia. En 1919 fue transformado en estación meteorológica del entonces Servicio de Meteorología de EE.UU. Décadas más tarde, tras caer en el abandono, fue restaurado por la Central Park Conservancy en 1983 y nuevamente en 2019, devolviéndole su esplendor.

Hoy, Belvedere Castle funciona como centro de visitantes, observatorio natural y, cada vez más, como un escenario de cuento para compromisos matrimoniales.

Gratis, seguro y muy “Instagrammable”

El estudio destaca que el atractivo del castillo va mucho más allá de sus paisajes. En una ciudad donde muchas experiencias tienen un precio elevado, Belvedere Castle ofrece un detalle invaluable: la entrada es gratuita.

Además, el lugar es considerado seguro, fotogénico y lo suficientemente íntimo como para que una propuesta resulte especial sin la presión de las multitudes. Sus terrazas tranquilas y rincones apartados permiten a las parejas vivir un momento privado en medio de la ciudad que nunca duerme.

La accesibilidad es variada: aunque para alcanzar las terrazas superiores hay que subir escaleras, los senderos pavimentados que llevan hasta la base permiten disfrutar de la experiencia sin complicaciones. Incluso quienes usen zapatos elegantes o tacones pueden acercarse sin temor a arruinar el momento.

Una ciudad con múltiples escenarios románticos

Por supuesto, Belvedere Castle no es el único rincón romántico de Nueva York. El estudio recuerda que la ciudad está llena de escenarios que hacen suspirar: desde el Brooklyn Bridge al atardecer, pasando por las luces de Times Square, hasta la vista inigualable desde el Top of the Rock.

Sin embargo, lo que distingue al castillo es la mezcla única de encanto histórico, vistas espectaculares, ambiente íntimo y costo cero. En una época en la que muchas parejas destinan buena parte de su presupuesto a la fiesta de bodas o al anillo de compromiso, este rincón ofrece la posibilidad de vivir un momento inolvidable sin gastar más allá de lo esencial.

Competencia de altura

El ranking elaborado por A Diamond Is Forever coloca también a otros destinos de EE.UU. en la lista de los más románticos del mundo. Entre ellos destacan:

* Garden of the Phoenix, Illinois

* Kauna’oa Beach, Hawaii

* Vizcaya Museum & Gardens, Florida

* Many Glacier Hotel, Parque Nacional Glacier, Montana

* White Sands National Park, Nuevo México

* The Palace of Fine Arts, California

* Zilker Botanical Garden, Texas

* Huntington Falls, California

* Niagara Falls, Nueva York

Curiosamente, Niágara Falls, otro de los íconos neoyorquinos, también aparece en la lista. Ocupa el puesto número 16 en el ranking mundial y el noveno a nivel nacional, justo antes del castillo de Central Park, lo que refuerza la imagen del estado de Nueva York como un epicentro del romanticismo.

Romance accesible y auténtico

En tiempos donde muchas propuestas de matrimonio buscan ser virales o extravagantes, Belvedere Castle demuestra que el romanticismo auténtico no siempre necesita de escenarios costosos o exclusivos. Un castillo neogótico en medio de la naturaleza urbana, con vistas incomparables y acceso libre, basta para crear un recuerdo eterno.

Nueva York es una ciudad de contrastes: ruidosa, frenética y moderna, pero también capaz de ofrecer espacios donde reina la calma y la belleza. Es justamente en esa combinación donde se encuentra su lado más romántico.

Así, quienes planeen dar el gran paso en la Gran Manzana no necesitan un helicóptero ni un restaurante de lujo para lograrlo. A veces, basta con un castillo, una vista de ensueño y una pregunta sencilla: “¿Quieres casarte conmigo?”.

