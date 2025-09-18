Canelo Álvarez cae hasta el décimo puesto de los mejores libra por libra del ranking de The Ring

El resultado de la esperada “superpelea” entre Canelo Álvarez y Terence Crawford ha redefinido el panorama del boxeo mundial.

La victoria dominante de “Bud” no solo le otorgó el estatus de campeón, sino que también ha tenido un impacto directo en las clasificaciones más respetadas del deporte.

La revista The Ring, conocida por su influyente ranking libra por libra, ha actualizado su listado, reflejando el nuevo orden. La caída de Canelo es la prueba más tangible de que su derrota fue mucho más que un simple tropiezo, afectando directamente su percepción como uno de los mejores de su generación.

Terence Crawford sorprendió al mundo del boxeo tras vencer con creces a Canelo Alvarez. Crédito: David Becker | AP

Crawford se eleva y desplaza a Canelo

La nueva clasificación de The Ring ubica a Crawford en la cima de la lista, un lugar que muchos expertos consideran merecido tras su histórico triunfo.

La victoria sobre un campeón de la talla de Canelo le dio los puntos necesarios para ascender al trono libra por libra.

Por su parte, la derrota le costó caro a Canelo. El tapatío, que ya estaba en la parte baja del Top 10, ha descendido del octavo al décimo puesto, demostrando el peso que tiene una derrota contra un rival de élite. Aunque Canelo mantiene su lugar entre los 10 mejores del mundo, su posición en el ranking refleja una clara señal de que el boxeo tiene un nuevo rey.

Así quedó el ranking de The Ring

Terence Crawford Oleksandr Usyk Naoya Inoue Dmitry Bivol Artur Bertebiev Jesse Rodriguez Junto Nakatani Shakur Stevenson David Benavidez Canelo Álvarez

