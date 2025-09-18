Dinamita Márquez lanza dura crítica contra Canelo tras su derrota

La derrota de Saúl “Canelo” Álvarez frente a Terence Crawford el pasado 13 de septiembre por el título indiscutido de los pesos súper medianos sigue generando análisis y opiniones dentro del boxeo al haberse convertido en uno de los sucesos deportivos más importantes de los últimos años para ambas figuras.

Uno de los más críticos sobre este resultado fue el antiguo campeón mundial mexicano Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, quien cuestionó la falta de variantes tácticas tanto del púgil tapatío como de su esquina durante el combate en Las Vegas, motivos que consideró los causantes principales por los que perdió sus cinturones de monarca.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para BLCK MNKY TV, donde el excampeón mundial señaló que Canelo lució falto de recursos para cambiar el rumbo de la pelea.

“Yo creo y sin temor equivocarme, con todo respeto, (lo vio) limitado en algunos episodios. Limitado y no tenía ninguna estrategia, y también parte de la esquina de no mandarlo a hacer otro tipo de cambio”, detalló en sus declaraciones.

En su análisis Márquez también subraya que, aunque Álvarez buscó durante todo el duelo conectar con golpes de poder, su insistencia en esa fórmula terminó jugando en su contra debido a que Crawford era más veloz y preciso en sus acciones; con esto logró controlarlo mediante contragolpes y combinaciones rápidas que marcaron la diferencia.

“Si no le funcionan los golpes de poder, si no funciona lo que estás haciendo, cuando no le mandan a hacer una estrategia (diferente), no tiene un plan B y eso es un problema. No hay un plan B, creo que la esquina tiene que ver en ese sentido, pero bueno”, expresó.

“Creo que fue en algunos rounds competitivo, pero la técnica del boxeo, los contragolpes y creo que también usar muy bien la distancia de Crawford le hizo aspirar a llegar a la victoria. Creo que fue muy importante las combinaciones de cuatro o cinco golpes. él nunca cambiaría de guardia también, porque hay que saber que Crawford maneja las dos guardias y creo que les dio mejores resultados la guardia zurda”, concluyó Dinamita Márquez en sus declaraciones.

Es importante destacar que Dinamita Márquez siempre fue uno de los principales críticos del rendimiento con el que llegaría el Canelo Álvarez para este duelo contra Crawford, asegurando que el estadounidense tenía amplias posibilidades de resultar vencedor a pesar de tener que escalar dos divisiones para poder enfrentarlo.

