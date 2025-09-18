¿Cómo obtener un cheque de reembolso por inflación en Nueva York?

A finales de septiembre, el El Departamento de Impuestos y Finanzas del estado de Nueva York comenzará la distribución de millones de cheques para ayudar a los residentes a hacer frente al aumento de los precios a causa de la inflación.

En su anuncio, el estado informó que la mayoría de los residentes tiene derecho a recibir un pago único de entre $200 y $400 que depende de los ingresos reportados por cada contribuyente y su estado civil.

La distribución de los cheques se realizará por correo a lo largo de las próximas semanas, por lo que algunas personas recibirán sus beneficios antes y no depende de la región o el código postal. Esta es la guía para recibir tu cheque:

¿Quiénes pueden recibir un cheque de reembolso por inflación en Nueva York?

El requisito principal para recibir este beneficio es estar al corriente con tu declaración de impuestos del 2023. Únicamente tienes que revisar tu correo. Aunque el cheque se enviará a la dirección que reportaste en tu última declaración de impuestos. En todos los casos los reembolsos por inflación se enviarán a través de un cheque, incluso si recibiste tu último reembolso de impuestos mediante depósito directo.

En caso de personas jubiladas que reciben Seguro Social o beneficios por discapacidad no están obligadas a presentar impuestos porque sus ingresos no son lo suficientemente altos. De acuerdo con la ley la gente que no presentó una declaración de impuestos sobre la renta para residentes de Nueva York en 2023, no recibirá un cheque.

Sin embargo, aún pueden presentar su documentación, ya que de acuerdo con la oficina del gobernador, nada impide que las personas mayores u otras personas que no presentaron una declaración de impuestos de 2023 presenten una declaración de impuestos atrasada para recibir sus cheques.

Para ello, necesitan llenar el formulado IT-201, el cual se presenta de manera regular en cada temporada de impuestos.

¿Cuánto dinero recibirás por el cheque de reembolso por inflación?

Los montos a distribuir son los siguientes:

Solteros que reportaron ingresos de hasta $75,000 dólares o menos, recibirán $200

dólares o menos, recibirán $200 Solteros que reportaron ingresos superiores a $75,000 dólares y hasta $150,000 dólares, recibirán $150

dólares y hasta $150,000 dólares, recibirán $150 Casados que reportaron hasta $150,000 dólares o menos en una declaración conjunta, recibirán $400

dólares o menos en una declaración conjunta, recibirán $400 Casados que reportaron más de $150,000 dólares y hasta $300,000 dólares en una declaración conjunta, recibirán $300

dólares y hasta $300,000 dólares en una declaración conjunta, recibirán $300 Casados que presentaron una declaración por separado de $75,000 dólares o menos recibirán $200

dólares o menos recibirán $200 Casados que presentaron una declaración separada de $75,000 y hasta $150,000 dólares recibirán $150

y hasta $150,000 dólares recibirán $150 Jefes de familia que declararon $75,000 dólares o menos recibirán $200

dólares o menos recibirán $200 Jefes de familia que declararon más de $75,000 y hasta $150,000 dólares recibirán $150

y hasta $150,000 dólares recibirán $150 Cónyuge sobreviviente calificado que reportó $150,000 dólares o menos, recibirá $400

dólares o menos, recibirá $400 Cónyuge sobreviviente calificado que reportó más de $150,000 dólares y hasta $300,000 recibirá $300

