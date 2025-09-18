Descubre los mejores barrios económicos para vivir en NYC este 2025

La ciudad de Nueva York es una de las más codiciadas para vivir, pero también una de las más caras en el mundo. Sin embargo, como también ocurre en el resto de las grandes urbes, existen algunas ‘joyas escondidas’ que son accesibles para encontrar una vivienda y que te permiten disfrutar de un elevado nivel de vida, bien comunicados, con servicios increíbles y a un costo más que razonable, pero que solo conocen pocas personas.

Entre ellos destacan barrios como Washington Heights o Ridgewood, que no son tan conocidos para gente que tiene poco tiempo viviendo en la ciudad, pero si buscas un poco puedes encontrar precios increíbles, cerca del corazón de la ciudad, con todos los beneficios que esto implica en cuanto a transporte, ambiente multicultural y otras comodidades básicas.

“Atardecer”:

Porque así se ve en un depto de 5.000 dólares el alquiler mensual en Nueva York pic.twitter.com/u6AjaUR3pg — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) August 27, 2025

Si buscas rentas asequibles, un estilo de vida cómodo y llegar rápido a cualquier punto de la ciudad, estas opciones te interesan:

Manhattan, Queens y Brooklyn cuentan con barrios con rentas asequibles

Si bien Manhattan es famoso como uno los lugares más exclusivos para vivir en todo Estados Unidos, también tiene algunos vecindarios a precios muy accesibles de alquiler, comparado con otros distritos más centrales de la ciudad, entre ellos:

Washington Heights: Ubicado en el extremo norte de Manhattan, en este barrio confluye una mezcla de historia, cultura latina y precios muy bajos. Se pueden encontrar apartamentos de una o dos habitaciones con buen acceso a trenes como la línea A, C y 1

Inwood: Se trata de otro barrio ubicado en la parte alta del condado y se caracteriza como un lugar muy tranquilo, con parques como Inwood Hill Park, y opciones de vivienda menos costosas gracias a la gran cantidad de edificios antiguos que todavía funcionan

Hamilton Heights y East Harlem: también sin barrios que aparecen con frecuencia en las listas de rentas accesibles, por sus precios moderados y también se encuentran en Manhattan

¿Te acabas de independizar? ¿Quieres tener tu propio penthouse en Central Park de Nueva York a menos de 9 horas de El Retiro de Madrid? Ahora puedes tenerlo por tan solo 94.468.500 dólares estadounidenses. pic.twitter.com/39Tk9sm1UP — RelatandoHistoria (@relatandohisto1) February 15, 2025

Alternativas de buen valor solo un poco más lejos del centro de la ciudad

Pero si quieres vivir un poco más lejos del centro de la ciudad, los boroughs exteriores son opciones ideales. Entre ellos destacan:

Ridgewood (Queens): Se trata de un barrio de carácter residencial, con calles arboladas, buena conexión de transporte (líneas L, M, etc.), y precios más económicos comparados con barrios “premium” de Brooklyn.

Astoria (Queens): Es un barrio que destaca por su diversidad, la gran oferta de gastronómica internacional y su fácil acceso a Manhattan. Por ello es que, aunque todavía hay rentas bajas, también ha crecido el número de desarrollos que están provocando un aumento en los precios.

Sunset Park (Brooklyn): Otro barrio que destaca por sus hermosas vistas, parques, transporte, y precios bajos, comparados con otras zonas de Booklyn que están de Moda y con precios por las nubes.

Bed-Stuy (Brooklyn): Se trata de otro barrio tradicional, lleno de cultura, con buenas conexiones de transporte, mucha gastronomía de todo el mundo y una oferta inmobiliaria, que permiten mayor flexibilidad financiera.

🚨🏡🇺🇸| Las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos aumentaron un 33,3% w/w en la semana finalizada el 10 de enero, el mayor incremento semanal desde 2020.



El aumento se produjo a pesar de que las tasas hipotecarias superaron el umbral del 7%, a su máximo desde mayo 2024… pic.twitter.com/Qar6nTd4uZ — leverage (@leverage_ok) January 15, 2025

¿Qué factores debes analizar si planeas mudarte a un barrio barato?

Para estar segur@ de que tomas una buena decisión al mudarte a un barrio ‘barato’ debes considerar factores financieros, como de habitabilidad entre ellos:

Que el alquiler no te lleve más del 30 % de tus ingresos

Que tengas accesibilidad al transporte público, por ejemplo metro o trenes que te lleven a tu destino sin tener que hacer traslados largos o complicados

Que tenga estadísticas y percepción de seguridad favorables, para que puedas transitar por allí a cualquier hora y que te sientas tranquil@

Buena oferta de servicios: supermercados, hospitales, espacios verdes, servicios de internet

