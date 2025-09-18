DEA alerta por nitazeno, droga mortal 100 veces más potente que el fentanilo hallada por primera vez en Nueva York

Durante una redada de narcóticos en Long Island (NY) se realizó un peligroso descubrimiento, lo que provocó una advertencia por parte de las autoridades antidrogas.

Se trata de nitazeno, un opioide sintético que, según la DEA, es más potente y letal que el fentanilo. Por primera vez fue incautado en una vivienda del condado Nassau. “Es alarmante”, declaró al New York Post el agente especial a cargo de la DEA, Frank Tarentino. “No hemos encontrado este compuesto en ningún lugar del noreste” del país.

Anthony Gianatiempo, de 34 años y residente de Hicksville, fue arrestado en la redada de narcóticos que condujo al descubrimiento de nitazeno. Además de nitazeno, fentanilo, metanfetamina y cocaína, la policía afirma que el sospechoso fue encontrado en posesión de varios presuntos artefactos explosivos y libras de pólvora sin humo.

El nitazeno es un opioide sintético letal que tiene múltiples cepas y distintos rangos de potencia. Las pruebas de laboratorio confirmaron que el hallado en la vivienda de Long Island era 100 veces más potente que el fentanilo, según la DEA de Nueva York.

Este fármaco se desarrolló originalmente como un posible analgésico en la década de 1950, pero nunca se aprobó para uso médico. Las autoridades sanitarias afirman que sus efectos pueden revertirse con medicamentos para la sobredosis, como Narcan, pero podrían requerirse múltiples dosis debido a su potencia.

Las autoridades creen que las pastillas de nitazeno fueron contrabandeadas desde México o fabricadas localmente con pólvora cruda proveniente de redes criminales chinas.

Gianatiempo se declaró “no culpable” de varios cargos relacionados con narcóticos, armas y explosivos, y quedó detenido sin derecho a fianza. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El fentanilo es un opioide sintético barato y potente que se puede usar para mezclar drogas como la cocaína o la heroína y producir un efecto hasta 50 veces más fuerte. “Es la amenaza más importante para nuestra salud pública y nuestra seguridad pública”, destacó en 2023 el agente especial de la DEA en Nueva York, Frank Tarentino. “Es veneno... Esto es sólo la punta del iceberg. Cada día tenemos más convulsiones. En la ciudad de Nueva York hay una sobredosis de drogas cada tres horas. A nivel nacional es cada cinco minutos, 295 al día”.

El creciente suministro de fentanilo ha exacerbado la epidemia de drogas en la ciudad de Nueva York: el mortal opioide se detecta en el 80% de las muertes por sobredosis, alertó el Departamento de Salud (DOH). Según los Centros de Control de Envenenamiento de Estados Unidos, las llamadas por exposición ilícita al fentanilo en niños menores de 6 años aumentaron de 10 casos en 2016 a 539 en 2023.

A fines de junio Frank Markovitch, hombre de 78 años, fue acusado de vender drogas a un agente encubierto en Staten Island (NYC). También ese mes los gemelos Justin y Joseph Suárez (40) se declararon culpables de liderar una gran red de narcotráfico que distribuía crack, cocaína y fentanilo en Atlantic City, Nueva Jersey. Su madre, Terria Acosta (57), se había declarado culpable previamente de facilitación financiera de actividades delictivas después de que los investigadores recuperaran alrededor de $45,000 dólares en efectivo en el maletero de su vehículo.

En marzo Joshua Guzmán (30) fue acusado de vender fentanilo y otros narcóticos a agentes de policía encubiertos, causando la muerte de un joven de 27 años en Long Island (NY).

En 2020 Richard Castro fue sentenciado a 17 años y medio de prisión tras declararse culpable de vender narcóticos en línea -fentanilo y carfentanilo– desde Nueva York.

Busque ayuda