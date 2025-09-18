¿Jimmy Kimmel planea rescindir su contrato con ABC tras la suspensión de su programa?

Jimmy Kimmel habría explotado contra la cadena ABC después de que decidieran suspender indefinidamente su programa Jimmy Kimmel Live!, tras sus polémicos comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Según reporta el Daily Mail, Kimmel, de 57 años, está “totalmente furioso” con la decisión y se encuentra buscando con sus abogados la manera de romper su contrato con la televisora.

“Jimmy está enojado por la decisión de suspenderlo a él y al programa y no va a tomar esto a la ligera, está buscando activamente formas de salir de su contrato. Esta es la gota que colmó el vaso y Jimmy ahora busca romper para siempre su relación con ABC“, señaló la fuente.

De acuerdo con el medio, el enojo del presentador va más allá de un berrinche por su show. Él lo ve como una cuestión de principios y un ataque directo a la libertad de expresión.

“No puede ser que no se permita hacer comentarios sobre Charlie Kirk. Esto es persecución, y Jimmy no lo va a tolerar“, añadió la fuente, destacando que el comediante luchará no tanto por el programa, sino por el principio.

Además, Kimmel estaría convenciendo a varios de sus aliados de Hollywood para que se distancien de ABC, incluyendo a algunas de las voces fuertes de The View.

También prepara una aparición en el programa de Stephen Colbert, con quien, de acuerdo con versiones, podría emprender proyectos en conjunto para confrontar a la administración del presidente Donald Trump.

“Ninguno de los dos quiere que Trump gane de ninguna manera, y esto ha encendido un fuego extremo bajo el trasero de Jimmy para que siga diciendo las cosas como son y sea sincero consigo mismo“, apuntó la fuente.

Jimmy Kimmel goes nuclear over ABC cancelling him https://t.co/ExObTK0FSl — Daily Mail (@DailyMail) September 17, 2025

El conflicto se desató después de que Kimmel afirmó que la “pandilla Make America Great Again (MAGA)” estaba usando el asesinato de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah, como una maniobra política.

“Caímos a nuevos niveles el fin de semana con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar a este joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos, y haciendo todo lo posible por sacar provecho político de ello”, dijo Kimmel durante su monólogo, el lunes.

