Martina Navratilova ve como “fascismo” la salida de Jimmy Kimmel de ABC tras comentarios sobre muerte de Charlie Kirk

La leyenda del tenis femenino Martina Navratilova lanzó una batería de comentarios rechazando la salida de Jimmy Kimmel de la cadena ABC después de sus controvertidos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk.

A través de su cuenta en X la extenista publicó una serie de tuits el pasado miércoles criticando la decisión de Disney de cancelar el programa de entrevistas del presentador.

Navratilova consideró incluso que esa medida constituye la llegada del fascismo a Estados Unidos. La influencer JoJoFromJerz escribió en X que el fascismo ya había aterrizado en país y la publicación fue contestada por la leyenda con contundente “Sí”.

Posteriormente, el gobernador de California, Gavin Newsom, se mostró contrario a la decisión de sacar del aire a Kimmel. También lo hizo por medio de un post en X que fue contestado y aprobado por la extenista.

“Compra y control de plataformas de medios; despido de comentaristas y cancelación de espectáculos. Estas no son coincidencias. Está coordinado. Y es peligroso. El Partido Republicano no cree en la libertad de expresión. Te están censurando en tiempo real”, escribió.

La opinión de Nelson fue secundada por Navratilova, quien aseguró que toda esa de ciencia descrita se corresponde con “un manual de dictador”.

This is all from the DICTATOR PLAYBOOK!!! https://t.co/C34UuKfhtL — Martina Navratilova (@Martina) September 17, 2025

La controvertida opinión de Jimmy Kimmel sobre la muerte de Charlie Kirk

El pasado lunes, Kimmel acusó a los conservadores de alcanzar “nuevos mínimos” al tratar de vincular al asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, con una ideología de izquierda.

“Tocamos algunos nuevos mínimos durante el fin de semana con la pandilla MAGA, tratando desesperadamente de caracterizar a este niño que asesinó a Charlie Kirk como cualquier otra cosa que no fuera uno de ellos y haciendo todo lo posible para obtener puntos políticos con él”, dijo Kimmel.

Los comentarios de Kimmel llegaron un día después de que los funcionarios del FBI y el gobernador de Utah, Spencer Cox dijo que Robinson tenía una “ideología izquierdista”.

Tras la opinión del presentador, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, luego emitió una amenaza contra Disney si no abordaba la controversia.

La noticia de la retirada de Kimmel del aire fue confirmada por Disney más tarde el miércoles por la noche.



Sigue leyendo:

· Trump celebra cancelación de programa de Jimmy Kimmel por expresiones sobre activista conservador Charlie Kirk

· Brendan Carr, el hombre de Trump al mando de purgar los medios

· Martina Navratilova, leyenda del tenis, anunció que está libre del cáncer de garganta y de mama